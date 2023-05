El Turf de "Hoy"

A una distancia de 1.600 metros y con 10 anotados, se correrá el Clásico 25 de Mayo de 1810 en la última jornada de competencias de este mes en el teatro del turf de La Plata. El programa completo para no perderse detalles de las competencias.

1° Carrera - XEREALITO (2009) – Distancia 1.200 metros

7L 7L 3L 0L 1 BAYASCA z 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

7S 6L 8L 5L 2 VINOTECA PLANET z 6 55 GARCIA WALTER L.-4

4L 0L 3L 4L 3 SOBERVIA z 6 55 CAVALLARO JORGE E.

9P 7S 3L 2L 4 COSMICA PAT z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

3P 6P 6P 5L 5 SEEK THE FAME a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

4L 3L 2L 6L 6 SNIPY VISION a 5 57 ARIAS DANIEL E.

6L 5L 4L 5L 7 LA ENCOPADA a 6 55 PINTOS JUAN I.-4

4L 2L 3L 4L 8 SALADISIMA a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

9L 0L 6L 8L 9 BELLA TURCA a 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3L 7P 3L 3L 10 QUINDICESSIMA z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

2° Carrera -MALIBU SPRING (2022) - Distancia 1.500 metros

5P 2L 1P 3P 1 EDUCATOR a 2 55 VAI LUIS F.

5S 1L 2 HE'S A ROCKSTAR a 2 55 BORDA GONZALO D.

4S 5S 1L 0S 3 LO SOÑASTE z 2 55 VILLAGRA JUAN C.

1L 4L 2L 4 ENDO VERDE a 2 55 LENCINAS DARIO E.

3L 2L 1L 4a TODOS LOS AMIGOS a 2 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.

5L 2L 6P 2L 4b TU FUERZA z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

1L 5 NAPOLEON HIT z 2 55 ARIAS DANIEL E.

3° Carrera - GOLDEN ROMAN (2019) - Distancia 1.100 metros

9S 5L 1L 0L 1 BABY CLEMENTINA z 3 56 GOMEZ DARIO R.

4L 5S 5L 5L 2 TULLOW z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

1L 4L 7L 3L 3 SUVOROVA a 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

7P 9P 1L 4 BARBIE CHUCK z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

5P 1P 8S 6S 5 GRAND TETE a 3 56 ENEA FACUNDO D.-4

3L 1L 0L 2L 6 LINDA DEL RIO at 3 56 ROLDAN FACUNDO E.-3

7L 4L 8L 4L 7 BLUE AGAIN a 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

5L 1L 3S 9L 8 CHITRE a 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

9L 6L 0P 9L 9 BALTIC BABY z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 3L 4L 1L 10 CALA TANDE z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

4° Carrera - CHE MICKY (2017) - Distancia 1.200 metros

5L 7L 6L 1L 1 SOY DE JOAQUIN z 4 57 PERALTA JORGE L.

5L 1L 0L 7L 2 PERFECT ROLL z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

3L 4L 3L 3L 3 AL FIN LLEGUE a 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

4P 4L 5L 2L 4 LORO FLESH a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

2L 8P 9P 4L 5 JOHAN CAT a 4 57 BORDA GONZALO D.

2P 2Z 1Z 4L 6 COMENDATORE SKY a 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

7L 9L 3L 6L 7 HARD BETTER z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

2L 4L 1L 5L 8 ICY TOM z 4 57 ROMAY ABEL I.

5S 2S 7S 2L 9 ESCAPE DE PARIS z 4 57 ARIAS DANIEL E.

3L 1L 2L 4L 10 FROM CUBA z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

0L 4L 7L 6L 11 COLD BLOOD zd 4 57 FERNANDEZ LUIS M.

1L 7L 9L 5L 12 RUNNER MANI t 4 57 GOMEZ DARIO R.

8L 4L 7L 8L 13 FLASHEADO z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

5° Carrera CAFRUNE (2011) - Distancia 1.600 metros

8S 1 TROUX BEACH z 3 56 XX

5P 2L 2L 3L 2 ALMA MIA SPRING z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 6L 7L 3L 3 TOQUE LA BANDA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

4L 6P 3L 4L 4 QUIARA z 3 56 LAVIGNA FRANCISCO J.-3

7L 0S 6L 0L 5 EMOTION HIT z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

5L 7L 0L 7L 6 LUNITA LANGE zd 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

3L 6L 2L 2L 7 MILONGUERA EVA z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

0L 8L 0L 8 GARUFERA MANN zd 3 56 PINTOS JUAN I.-4

4P 5L 6P 2L 9 LIGHT AT THE END z 3 56 PERALTA JORGE L.

Debuta 10 DOMINNIKA z 3 56 XX

2L 4L 2L 6S 11 UNICA CAUSA a 3 56 CARRIZO PABLO D.

6L 9L 8L 8L 12 GREGORIA AGAIN at 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

6° Carrera -SABA EMPEROR (2013) - Distancia 1.400 metros

9L 1 BELEROFONTE zc 2 55 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 2 BUTAN NAT zc 2 55 AGUIRRE WALTER A.

9S 3L 3 SIR PERCIVALE zn 2 55 ORTEGA PAVON EDUARDO

4L 9L 4 SKONBERRY z 2 55 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 5 COCOON SCAT z 2 55 GONZALEZ ROQUE L.

6P 4L 7L 2L 6 GALAN DE GIRA zn 2 55 BALMACEDA LAUTARO E.

8L 5L 7 BLOODY GARDEN a 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

3L 8 FOREST GUMP t 2 55 VILLAGRA JUAN C.

7° Carrera - CLáSICO 25 DE MAYO DE 1810 (G2) - Distancia 1.600 metros

3P 1P 1P 3P 1 AWESOME ANDY z 4 60 VILLAGRA JUAN C.

1L 3L 4S 2S 2 TORINO KIIN HA a 3 57½ ORTEGA PAVON EDUARDO

5P 3L 2L 6S 3 THE TALISMAN a 5 60 BALMACEDA LAUTARO E.

3P 3S 7P 2P 4 BELLO EMBRUJADO z 4 60 BELLOCQ GONZALO E.

2L 3L 6L 4L 5 PICAFLOR LETAL a 4 60 BORDA GONZALO D.

1L 3L 3L 1L 6 SUN SEIVER z 3 57½ CABRERA ANIBAL J.

1L 1L 4L 1L 7 EL DE NABTA z 3 57½ AGUIRRE WALTER A.

1L 1L 1L 2L 8 MANKO QHAPAQ a 4 60 ARIAS DANIEL E.

9S 3S 6S 5P 9 BAMB CRAF z 5 60 VALLE MARTIN J.

3S 1L 1L 1L 10 GO CHROME GO a 4 60 FERNANDES GONCALVES F.L.

8° Carrera - CAPOLICHO (2015) - Distancia 1.500 metros

2L 2L 2L 2L 1 TAURA SOY a 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 7L 6L 1L 2 SOL MISIONERA z 5 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

4P 7P 5L 6L 3 RE PITUCA z 6 55 CACERES FRANKLIN D.-4

3S 6P 1L 0L 4 BANDERETTA a 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

5Z 3Z 9L 8Z 5 PELEADORA KAL z 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

2P 4L 7P 4L 6 PARDA t 5 57 BORDA GONZALO D.

7P 0L 9S 8L 7 EXPLOTION t 5 57 MATURAN WALTER R.

0L 2P 5L 6S 8 WHO IS CRAF z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 5L 6P 5L 9 MILONGA DEL ANGEL z 6 55 SANDOVAL CARLOS S.

8L 7L 6L 1L 10 ORISHAS z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

5S 4S 8S 1L 11 GITANA GIRL z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

1P 4P 7L 0L 12 MILAGRO PURO zc 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 7L 9L 9L 13 BELLA AMANECIDA zc 5 57 XX

7L 5d 8L 9L 14 SALINGER z 5 57 BANEGAS KEVIN

3L 7L 6L 6L 15 LADY CATERINA zn 5 57 PINTOS JUAN I.-4

9° Carrera - FANTASTIC FOUR (2016) - Distancia 1.200 metros

4L 5L 2L 5L 1 AUDUBON a 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

6L 4L 0L 0P 2 VASCO GRUÑON z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

0L 0L 8P 5L 3 UNLOCK YOUR WISH z 6 52 RIVAROLA JUAN C.

0L 6P 7L 7L 4 CRETINO Y EXPRESIVOz 5 57 SINIANI EMILIANO F.

3L 2L 1L 5L 5 OLD REWARD z 5 57 CANDIA GUTIERREZ G.

0L 5L 1L 4L 6 SANTORUS a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

3S 2S 1S 1L 7 EL INCORDIOSO a 5 57 LAVIGNA FRANCISCO J.-3

2L 2L 4L 3d 8 MY ARMANDO z 5 54 ROMAY ABEL I.

1L 8L 2L 2L 9 COBALTO a 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

4L 6L 5L 3L 10 GUICHO a 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

10° Carrera -INTER RED (2010) - Distancia 1.000 metros

4P 9P 3P 0P 1 ZORRITA MAULA z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

3L 0L 5S 4L 2 VASQUITA SOÑADA a 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

7P 0P 7P 7L 3 DIFERENT CANDY z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

7L 6L 8L 4L 4 VARILLA LETAL a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

3L 5 TRIXIE z 4 57 PEREYRA WILLIAM

8L 0L 7L 3L 6 GRACE'S SECRET z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 9L 3L 7 PIBA CAUSE zc 4 57 CHAVEZ LUCAS I. D.J. -4

8S 7P 4S 3S 8 SUPER BIOTIC a 4 57 BORDA GONZALO D.

3L 6L 6L 7L 9 INSTA GIRL zd 4 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

6L 0P 4L 5L 10 LA CHOPER a 4 57 AGUIRRE WALTER A.

7L 9L 5L 11 FORTUNATA BAY z 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

0L 7L 6L 6L 12 VERBENA FITZ z 4 57 GARCIA TIAGO-4

2L 8L 2L 2L 13 JOSEPHINE'S CASTLEz 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

11° Carrera LIVINGSTONE (2014) - Distancia 1.100 metros.

6L 6P 7L 0P 1 TEACHER STORY z 6 56 PAREDES LUCIANO A.-3

3P 0P 9L 5L 2 ALGO MIO z 7 54 XX

2L 6L 6L 6L 3 SCHANEL(H) t 7 52 XX

2P 1P 1P 6P 4 SANSON GREELEY a 6 60 MARTINEZ ELIAS D.

7L 6L 0L 4L 5 COMPASIVO BEST z 7 54 SOSA MIGUEL A.O.

3L 3L 1L 1L 6 LA PRO(H) z 7 54 BALMACEDA LAUTARO E.

4Z 5Z 1L 7Z 7 PACHITO BEST t 6 56 AGUIRRE FACUNDO S.

2L 2L 2L 1L 8 DON SILVESTER z 6 54 BORDA GONZALO D.

1L 5L 4L 5S 8a SIGO VIAJE z 6 54 ARIAS DANIEL E.

7L 5L 6L 2L 9 GREAT PASMENCE z 6 54 RIVAROLA JUAN C.

3L 5S 6L 2d 10 CITY PURE t 7 58 CANDIA GUTIERREZ G.

2L 2L 8L 9Z 11 WOOD LODGE z 10 54 BANEGAS KEVIN

1P 3P 1L 1L 12 EL BUEN ALAZAN a 6 54 CABRERA ANIBAL J.

12° Carrera COCHO (2012) - Distancia 1.100 metros

3L 5S 4L 4L 1 SODERLING z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

5L 2 SANTO GALAN a 3 56 PEREYRA WILLIAM

2L 2L 6L 5L 3 LIGERO DE EQUIPAJE z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

2L 6L 2L 2L 4 ANDES NEVADOS a 3 56 AVENDAÑO JOSE M.-2

8L 7P 3L 5 GRILLDADO z 3 56 MENENDEZ CRISTIAN D.

5L 6S 9L 3L 6 GLORIOSO ALICHAMP z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

0L 6L 7 CAPO ANGELICAL t 3 56 CABRERA ANIBAL J.

5L 8 DISTEFANO z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 4L 9 FERDINANDO z 3 56 CABRERA LUCIANO E.

4L 4L 3L 5L 10 CHERYE KEY zc 3 56 PINTOS JUAN I.-4

3L 3L 3L 2L 11 CUANTO VALES zn 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

5L 6L 6L 4L 12 ATRAPAME SI PUEDESz 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

2P 6P 13 NEGRO ANDARIEGO z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

9S 7S 3S 7P 14 CIRCO MAXIMO z 3 56 BAEZ TOMAS D.-4