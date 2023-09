El Turf de "Hoy"

Trece carreras en cartelera entre las 14 y las 20. En el cotejo central, Clásico José M. Boquín (L-1.200 mts.), el nombre de Paraná Miní se destaca por brillo popio. Doble ganador clásico, en el mostrador solo puede hacerle sombra Llaullín, el otro ganador jerárquico del lote.

1° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: ANETA (2011) (2ª TURNO) - Distancia 1.000 metros

8L 7L 1 RADIO AFICIONADO t 4 57 DIESTRA PEDRO E.

3L 2L 4L 5L 2 LUCA CHANGRETTA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 0L 9L 3 PRINCIPE MUR z 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

Debuta 4 BORDEAUX KEYS z 4 57 SOSA LUCAS O.

2L 6L 8L 3L 5 NAIPE FINO z 4 57 GONZALEZ JOSE N.

0L 6 ALWAYS MORE a 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

7S 3L 5L 2L 7 GLORIOSO ALICHAMP z 4 57 ARIAS DANIEL E.

2L 2L 4L 3L 8 INTERINO INCA z 4 57 BANEGAS KEVIN

7S 0L 0L 7S 9 TOTO PLUS z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

5L 8L 7L 7S 10 VIOLONCELLO z 4 57 SEDIARI GABRIEL A.

2° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: RETRACTO (2021) - Distancia 1.400 metros

4L 5L 3L 7L 1 SPEED CATCHER z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

1L 3L 5L 1L 2 PATRON XO z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

7S 7L 6P 6L 3 ROMANCE ETERNO z 4 57 ALDERETE OSVALDO A.

1L 4L 2L 5L 4 ARMORY SHOW a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 1L 5L 3L 5 QUIERO FLAN zd 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

1L 5L 1L 7L 6 ADRIANEO z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7P 1S 5P 1S 7 DE MEDIACANCHA z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

2L 2P 3P 2L 8 FANCY MODEL a 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

8L 0L 0L 1L 9 TIRAO Y ANCLAO z 4 57 ARIAS DANIEL E.

1L 6L 8L 4L 10 TWEEDY SUN a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

3° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: CRISóSTOMO KEY (2018) - Distancia 1.600 metros

3L 2L 1L 3L 1 UN BUEN FASO z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

7P 0P 9Z 6Z 2 NEED YOU PERFECT a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

2L 0S 9P 5L 3 SUPER CALIZ z 5 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

3L 7L 3L 1L 4 CANDY MERRY a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3L 4L 6L 8L 5 PATRICIO SPROUT a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 3L 4L 5L 6 BERMELLO z 5 57 ARIAS DANIEL E.

4L 6L 2L 5L 7 DIGAMELO t 5 57 XX

5L 2L 1P 1P 8 EMBRACER z 5 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

1L 2L 2L 2L 9 VERTICAL SPEED z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

4° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: RíO MáGICO (2020) - Distancia 1.200 metros

1L 4L 3L 8S 1 PALOMA DE LAGOS (H) a 6 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 6L 6L 3L 2 KALI MANI(H) z 7 54 CACERES FRANKLIN D.-4

2L 6L 6L 5L 3 LOFOTEN z 5 52 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

5L 4P 9P 4L 4 ALGO MIO z 8 54 CHAVES URBANO J.-3

8L 9L 0L 6P 5 LA PRO(H) z 8 54 BALMACEDA LAUTARO E.

3L 1L 3L 1L 6 AL FIN LLEGUE a 5 52 LENCINAS DARIO E.-2

3P 3S 9S 6S 7 GUEPARDO STAI z 6 54 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2P 5P 7P 9L 8 JACK OF HEARTS z 8 56 SAEZ GASTON G.

4L 5S 6L 5P 9 SIGO VIAJE z 7 54 ARIAS DANIEL E.

1S 6P 2P 4S 10 YACAERAN z 5 60 PERALTA JORGE L.

5° Carrera HORA: 16:00 - ESPECIAL JOCKEY CLUB DE SANTA FE - Distancia 1.600 metros

7L 5P 8S 5P 1 SO PRA MIM z 5 60 SINIANI EMILIANO F.

3L 3P 2P 4S 2 WOULD YOU LIKE z 6 60 VILLAGRA JUAN C.

5S 8S 1S 1L 3 INCIDENCE z 5 60 PEREYRA WILLIAM

8S 3L 1L 1L 4 TROUX BEACH z 4 59½ LAVIGNA FRANCISCO J.

3L 2L 2L 3P 5 DUDA BYE a 4 59½ FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 5L 2L 4L 6 JOY MIRENLA z 6 60 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 3S 2L 5S 7 QUE COSA SERIA a 4 59½ BORDA GONZALO D.

6° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: TATO KEY (2017) - Distancia 1.400 metros

3P 1L 6P 4P 1 TAN ESPECIAL z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

1P 4L 5L 6P 2 GIANMATHEA STAR a 5 57 CHAVES URBANO J.-3

7L 5L 9L 7L 3 LA ECOLOGA a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

3L 8L 2L 4L 4 AZUCAR TUCUMANA z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

4L 0L 0L 1P 5 HIGH DARK z 5 57 MARINHAS ANDREA S.

3L 4L 4L 7L 6 ALMAZ AYANA a 7 55 MENENDEZ FRANCO D.

8L 5L 4L 1L 7 BLOOD PORTEÑA a 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6S 4S 4P 6P 8 BRUJA DE BAIRES z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 2L 4L 5L 9 TRENZA DE FUEGO z 5 57 BORDA GONZALO D.

6L 0L 2L 5L 10 VERY ELECTRIC z 5 57 XX

7° Carrera HORA: 17:00 - CLáSICO JOSé M. BOQUíN (L) - Distancia 1.200 metros

2P 3P 5L 5P 1 MAIPO FELIZ z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

2L 5L 1L 2L 2 PARANA MINI z 3 56 BANEGAS KEVIN

1L 4L 4P 3Z 3 LE JAPAN t 3 56 PERALTA JORGE L.

3L 1L 9P 3L 4 MANSO AZTECA a 3 56 BETANSOS HORACIO J.

1L 3L 1L 3L 5 HUSSON CHUCK z 3 56 GOMEZ DARIO R.

3L 3L 1L 5L 6 LIKE A BOMB z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

4L 4L 4L 2L 6a VETERANO DE GUERRA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 3L 6P 3L 7 LLAULLIN z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

8° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: RANDALL D KEY (2016) - Distancia 1.000 metros

2L 1L 0L 6L 1 MONEYTALKS MORO z 7 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3L 8L 3d 0L 2 GIGOLO z 8 57 BANEGAS KEVIN

3S 4S 6S 6S 3 MASTER WONDERFUL z 6 57 PERALTA JORGE L.

2L 6L 4L 2L 4 TRANSONICO DUBAI a 7 54 MONTOYA CRISTIAN A.

4L 1L 9L 5L 5 AUDUBON a 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6S 6Z 1Z 4Z 6 HAGO HUMO z 6 54 CASTRO ALEXIS G.

9L 5L 6L 8L 7 VASCO GRUÑON z 6 57 CACERES FRANKLIN D.-4

1L 9L 0L 6S 8 AMIGO CONRADO z 6 57 RIVAROLA JUAN C.

2P 1L 1L 5L 9 CHICO ISLAND z 6 57 AGUIRRE WALTER A.

3S 0P 2L 2L 10 EQUAL PRINCE z 6 57 ARIAS DANIEL E.

4S 3L 1L 9L 11 QUE PEDAL zd 7 57 ENEA FACUNDO D.-4

3d 7L 3L 0L 12 SUPER DRUID z 6 57 ARREGUY FRANCISCO A.

9° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: GREEK SYMBOL (2014) - Distancia 1.200 metros

Debuta 1 HIT IT A RYE z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

0L 4L 8L 2L 2 SIDNEY'S DOG at 3 56 LOPEZ MARIANO J.

0L 8L 7L 3L 3 COCOON SCAT z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

0S 0S 3L 8L 4 GRAND LEALTAD JET z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

5L 3L 6L 8L 5 RAYO CATCH z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

6L 3L 0L 0L 5a SKONBERRY z 3 56 GARCIA LUCAS N.

7L 6 ALTA DEFINICION a 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

Debuta 7 TAN LIGERO zd 3 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

Debuta 8 DELIRADO JOHAN z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

7L 9 REE ECLIPSE z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

0L 9L 10 TERREMOTO SIGF z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

5L 9L 4L 2L 11 ABRAZO DE OSO z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

6S 12 ANDROID a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

5L 2L 13 BOYERO SPRING zd 3 56 RIVAROLA JUAN C.

7L 8L 0L 5L 14 PORT ISAAC z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3L 15 QUE BANDERAZO a 3 56 GOMEZ DARIO R.

10° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: CHE PATRóN KEY (2015) - Distancia 1.000 metros

8P 2P 6L 5L 1 INFORMATE SOLE a 7 57 VILLAGRA RAUL E.

4L 7L 1L 1L 2 FIRST CALL zc 6 57 XX

1L 2L 5L 7L 3 IGUALADA PLANET a 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

4L 1L 4L 8P 4 PIPORE SLACK z 8 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2Z 2T 1Z 1L 5 BARBIE LEONA z 8 57 CASTELLS JONATAN G.-4

1L 4L 6L 8L 6 GIULIANA SHY a 6 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4d 8L 5d 4L 7 TOPADA LETAL z 7 57 ENEA FACUNDO D.-4

6L 8L 0L 3L 8 A PURA MAGIA zd 6 57 CACERES LUIS A.

6L 2L 9L 1L 9 CANDY QUEEN a 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 5L 0L 9L 10 DARRAKELA a 7 57 PINTOS JUAN I.-4

0P 0L 0L 8L 11 JUSTINA IN TOWN zn 7 54 CHAVES URBANO J.-3

3L 1L 2L 2L 12 LIGHT QUEEN z 6 57 ARIAS DANIEL E.

11° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: RAYO ALAZáN (2011) - Distancia 1.100 metros

0L 0L 6L 0L 1 LORENS ATTACK z 5 57 MATURAN WALTER R.

0L 0L 0L 9L 2 TATA KEY a 5 57 CACERES LUIS A.

3P 3S 7P 3L 3 GRAND SARA JET z 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

8S 9L 9L 6L 4 LA IMPERIAL zd 5 57 PINTOS JUAN I.-4

Debuta 5 RACULA INC z 5 57 ARIAS DANIEL E.

5P 8P 8S 6L 6 ARUNGUITA z 5 57 ALDERETE OSVALDO A.

0L 0L 0L 6L 7 WOMEN STRIPES z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

6L 3L 2L 3L 8 JOSEPHINE'S CASTLE z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

4S 3S 2L 5L 9 SUPER BIOTIC a 5 57 BANEGAS KEVIN

7L 6L 0L 0L 10 ARETHA z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 8L 6P 0P 11 CHRISTIANIA z 6 55 CACERES FRANKLIN D.-4

4L 5L 0L 3L 12 EXCUSA FINAL zc 6 55 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3L 6L 4L 5L 13 MAHATMA'S GIRL z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

3L 6L 9L 0L 14 PAMPITA ATOMICA a 5 57 CAVALLARO JORGE E.

12° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: TRY TWICE (2013)- Distancia 1.400 metros

Debuta 1 HILANDO FINO a 4 57 ARIAS DANIEL E.

5L 6L 2L 2 ELCHE z 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

0L 8L 0L 7L 3 FIDEL RABID z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

9L 5L 0P 5L 4 TATY BOONE zc 4 57 SAEZ GASTON G.

6S 0S 9P 3L 5 CATAPULTED z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 0L 7L 6 EMMANUELDELMONTE z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

4L 2L 3L 3P 7 WINNING KELLER z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

9L 0L 5L 5L 8 CANDY POTRI zc 4 57 MATURAN WALTER R.

8L 3L 8L 9L 9 COLOSO FITZ z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

8P 6L 4L 10 EL SHUSHETA a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

0L 7L 0L 9L 11 SAN MARTIN DAY z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

4L 5L 12 SANTO GALAN a 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

13° Carrera HORA: 20:00 - PREMIO: TAPONAZO MANí (2012) - Distancia 1.400 metros

0L 0L 6L 0L 1 FOREVER FASTER t 4 57 PINTOS JUAN I.-4

8L 8L 4L 3L 2 MALE SABE z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

Debuta 3 EXPERT WITNESS a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

7L 0L 4L 5L 4 FARAONA IN YOU z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

3S 6S 4P 8S 5 LA PEROLA a 4 57 VILLAGRA JUAN C.

3L 4L 4P 4L 6 BEAUTY LITTLE STAR z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

9L 4L 7L 2L 7 NADI CAT z 4 57 FERREYRA MATIAS N.

0L 0L 0L 8 FANTASTICA JOYA z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

0L 6L 8L 8L 9 ROKU GIN z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

7L 0L 7L 9L 10 LUNITA LANGE zd 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

8L 5L 3L 7L 11 REE TOP a 4 57 XX

0L 0L 7L 0L 12 ASOMBRADA VEGA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

9L 13 CANASTA BASICA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

4L 4L 2L 6L 14 EVER STAR t 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0S 9L 9S 15 IN MY TREE a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

3L 6L 6L 5L 16 INCA MUSIC z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

CANDIDATOS DE HOY

1ra.) 8 – 7 – 5

2da.) 8 – 4 – 7

3ra.) 9 – 8 - 1

4ta.) 1 – 10 – 6

5ta.) 3 – 4 – 5

6ta.) 4 – 9 - 1

7ma.) 2 – 7 - 5

8va.) 4 – 10 - 9

9na.) 2 – 13 – 15 - 12

10a.) 12 – 2 – 5

11a.) 8 - 3 – 12 - 9

12a.) 2 – 7 - 5

13a.) 6 – 2 – 7 – 14