El Turf de "Hoy"

Martes de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con una oferta de 13 turnos entre las 11.30 y las 17.30. De la programación se destaca el tradicional Clásico General José de San Martín (G III-1.600 mts.), con chances parejas entre los siete participantes. En tren de hacer nombres, nos llenó el ojo Manko Qhapac que en su reprise (no corría desde hacía ocho meses) se impuso de uno a otro extremo para redondear su quinta victoria en once salidas. No la tendrá fácil ante Amigazo Sky que vuelve a la pista donde lograra las cinco medallas doradas que luce en su campaña y guarda con Husson Chuck, que viene de perder dos carreras imposibles. Y como si fuera poco, baja de los máximos El Patio con extremas experiencias jerárquicas.

Ubicado en décimo turno de programación es una cita reservada para todo caballo de 4 años y más edad, ganador, a peso por edad, con una recompensa de $6.140.000 al que resulte ganador. Como dijimos, la definición debería estar entre Manko Qhapac, Amigazo Sky, Husson Chuck y El Patio, los que buscarán la victoria para quedar bien posicionados con miras al Gran Premio Joaquín V. González (G I-1.600 mts.) de la gran fiesta del turf platense del próximo 19 de noviembre. Así que como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, va a ser un carrerón… Hagan juego, señores.

CANDIDATOS DE HOY

1ra.) 1 – 9 – 5

2da.) 5 – 4 - 1

3ra.) 10 – 9 – 6

4ta.) 9 – 1 – 6

5ta.) 3 - 1 – (4 – 4 A)

6ta.) 10 – 2 – 5

7ma.) 7 – 8 – 10

8va.) (5 – 5 A) – 9 - 10

9na.) 11 – 3 - 6

10a.) 1 – 4 – 7

11a.) 6 – 12 – 5

12a.) 10 – 4 – 1

13a.) 10 – 9 – 1 – 5