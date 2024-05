El Turf "Hoy"

Jueves de acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con una oferta de 12 turnos entre las 12.30 y las 18. La programación carece de un enfrentamiento de carácter jerárquico por lo que la carrera mejor remunerada es el Premio Oh Take (1.400 mts.), un cotejo ubicado en el séptimo turno de programación, que está reservado para potrillos de 2 años que no hayan ganado, con un peso uniforme de 55 kilos. Al llamado ha respondido el interesante número de 13 ejemplares, dispuestos a cotejar fuerzas por un premio de $2.175.000 al que resulte vencedor.

En tren de hacer nombres vamos a confiar nuestro voto en Payucano, que debutó el domingo 12 del corriente mes quedando cuarto de Giustino a poco más de tres cuerpos luego de desempeñarse en el fuego de la carrera e incluso ya en la recta no encontró paso cuando buscaba avanzar en busca de la vanguardia. Con ese aval baja a esta pista y contará con la conducción del jockey Gonzalo Borda que recuperado de su lesión vuelve a la actividad. Como rivales a superar se ubican Talking Rim, el reservado del stud-haras “Firmamento” que bucara mejorar el sexto puesto de su debut, en tanto que Keep Dreaming se estrena auspiciado por buenos trabajos previos. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, va a ser un carrerón… Hagan juego, señores.

1° Carrera - AMIANTO - Distancia 1.000 metros

5P 3L 2L 6P 1 GALLOWS POLE z 5 57 LAVIGNA FRANCISCO J.

0S 2L 8S 4L 2 HOMOLOGADO z 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.

9L 9L 0P 9L 3 BARBECUE SONG zd 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

0S 2L 8L 0L 3a LORD TWISTER zd 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

9P 5L 2L 5L 4 LEONCINO z 5 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

Debuta 5 ROJO POWER a 5 57 MATURAN WALTER R.

6L 0L 0L 0L 6 NIGHT VITAL a 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

9L 5L 4L 3L 7 AS DE MESTRE zc 5 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

8L 7L 7L 0L 8 STORM MAGICO z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

7L 9L 9L 8L 9 TIO ULI z 5 57 PINTOS JUAN I.-4

2° Carrera - NORTON - Distancia 1.500 metros

7L 7L 0L 5L 1 MAR LIGURE zd 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

3L 5P 2P 4L 2 MARLOW z 6 57 CACERES FRANKLIN D.-3

0L 8L 5L 8L 3 EVINRUDE z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

3L 1P 1L 5P 4 PORTAL DE USASTI z 6 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

1L 4L 6P 6P 5 TU Y LAS NUBES zd 6 57 SINIANI EMILIANO F.

2P 1L 2L 8P 6 SUN RIDE a 6 57 GUIDA JOAQUIN-4

3P 7P 7L 9P 7 BARDALINO a 7 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

3° Carrera -FULMEN - Distancia 1.200 metros

3L 1L 2L 4L 1 EL CAMPERITO z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

6P 5L 4L 2L 2 EL PORIAJU a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

0S 3S 1P 6S 3 CANDY BOSS z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

9L 7L 8L 6L 4 KE JUANJO z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

2L 5S 3L 4P 5 STRONG SOUL z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 1L 2L 4P 6 PEQUEÑO DYLAN zc 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

2P 7L 6L 5L 7 ALAMO BIANI a 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 6P 2L 1L 8 TIO LUIGGI KING z 5 57 GARCIA WALTER L.-4

0P 8P 5P 0L 9 UN POTRILLAZO z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

4° Carrera - ENAK - Distancia 1.100 metros

0L 8L 0L 9L 1 ELEODORA VEGA z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

Debuta 2 EMPRESS LIFE z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

Debuta 3 COME ON BABY z 3 56 GUIDA JOAQUIN-4

8P 2L 7L 5L 4 SABIA AURORA zc 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 5 ETERNA FURIOSA z 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

6L 6 LA DESEADA a 3 56 ARIAS DANIEL E.

0L 8L 0L 6L 7 PANTELARIA z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

0L 7L 8 FIESTA BRAZILERA z 3 56 GOMEZ DARIO R.

8L 0L 9 OPERA FADE z 3 56 GARCIA ROLANDO L.-4

0L 0L 9L 0L 10 ETERNA SEATTLE z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-3

9L 0L 11 BANDA DE LUNA z 3 56 GALLEGO ARIEL A.-4

0L 5S 2L 2S 12 FLOR DE ATAMISQUI z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

8L 5L 7L 0L 13 FLY LIKE WIND z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 14 MAESTRA LU z 3 56 MATURAN WALTER R.

5° Carrera - HUNKY - Distancia 1.600 metros

8L 5P 9P 9P 1 DANIGEN a 5 54 MENENDEZ MAURICIO D.-4

1L 3L 3L 3L 2 DIGAMELO t 5 57 SINIANI EMILIANO F.

7L 2L 1L 2L 3 CITY SIX z 5 57 MATURAN WALTER R.

7L 6L 6L 4L 4 EL TOSHY z 6 55 GALLEGO ARIEL A.-4

6L 2L 3L 3L 5 TU COCORITO a 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

5L 4L 0L 6P 6 HAPPY CHUCK z 7 52 FERNANDEZ LUIS M.

2P 4P 6P 6P 7 FUERA DE TIEMPO z 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-3

4L 0L 6L 4L 8 BASKO SANTO z 5 57 PERALTA JORGE L.

7L 2L 1L 7L 9 PERUGIO BOMB z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 6L 7L 0P 10 RARE CHECK z 5 57 ARIAS DANIEL E.

6° Carrera - NEW REAL DEAL - Distancia 1.100 metros

5P 2L 7L 6L 1 BACK TO BACK t 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

1P 8S 5P 0L 2 CORSARO JOHAN z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 4L 5L 7L 3 ARTHUR SHELBY a 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

1L 3L 3L 6L 4 EL ERNESTO z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

8L 8L 7L 0P 4a LOBO FEROZ z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

1L 0L 8P 9L 5 MELO DEX a 4 57 FERNANDEZ LUIS M.

6L 8L 8L 0L 6 ICY MAD z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

2L 3L 6L 1L 7 ANGIOLO BRAVO z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

6L 1L 0L 0L 8 MOORELAND z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-3

1L 9P 0L 2L 9 QUIET BRO z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7° Carrera - OH TAKE - Distancia 1.400 metros

9L 6L 7L 4L 1 CHE SANTI zc 2 55 SANDOVAL CARLOS S.

Debuta 2 DUBAI APPEAL z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 3 BLUE SIXTIES z 2 55 ARIAS DANIEL E.

4L 4L 4 EASTERN STORM z 2 55 REYNOSO GUILLERMO S.

4P 5 PAYUCANO z 2 55 BORDA GONZALO D.

5L 6 TALKING RIM z 2 55 CABRERA ANIBAL J.

0L 7 JOHN BARLEY CORN z 2 55 ROMAY ABEL I.

6L 8 SPECIAL KING a 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

6L 9 ITZAES z 2 55 AGUIRRE FACUNDO S.

7S 6L 10 BABY INDAL z 2 55 ORTEGA PAVON EDUARDO

Debuta 11 KEEP DREAMING z 2 55 PERALTA JORGE L.

0S 5L 12 MORE THAN ELEGANTz 2 55 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

9L 5L 3L 7L 13 SANCTI SPIRITU z 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

8° Carrera - SCARLAT - Distancia 1.300 metros

9L 8L 7L 1 BRADENTON z 3 56 XX

4L 4L 5L 9L 2 DON JERO a 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

0L 0L 2L 0L 3 BAT CARDELINO z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

9L 4 VIEJITO EDITION z 3 56 GOMEZ DARIO R.

4P 3L 4L 4S 5 EL MOONWALK t 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

9L 0L 0L 6 IN ENEMY HANDS z 3 56 CHAVES URBANO J.

5P 8L 7 STORM PITUCO zc 3 56 AVENDAÑO JOSE M.-2

3S 3P 6P 4L 8 EMM GIULIO z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

9L 5L 5L 8L 9 NOBLE MAKING z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

2L 8L 5L 0L 10 EL OPEN a 3 56 ARIAS DANIEL E.

8L 2L 3L 11 ATHOS PORTER a 3 56 VILLAGRA JUAN C.

7L 3L 7L 0L 12 GONG ONLINE t 3 56 FERNANDEZ LUIS M.

7S 5L 0L 13 GOOD DADDY a 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.-4

3S 0S 7S 7S 14 LACATUS z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

9° Carrera - OLLIAGUA - Distancia 1.200 metros

0L 6L 2L 0L 1 GLOBAL MEMORIES a 5 57 CACERES FRANKLIN D.-3

4L 0L 5L 6L 2 IRISH CREAM BAILEY z 6 55 PINTOS JUAN I.-4

2S 6L 5P 1S 3 ELLAS LAS NADIES z 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

4S 8P 7S 1L 4 LA LICHITA a 5 57 GOMEZ DARIO R.

0L 0L 0L 9L 5 TAPE ALBERTINA a 5 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

9L 6L 8L 9L 6 MY DANCE z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

3L 3L 5P 4P 7 LUZ AZTECA z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 2L 5P 3L 8 AGNUS DEI a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

4L 1L 5L 7L 9 SHAL EVA t 5 57 SINIANI EMILIANO F.

1L 0S 5L 4L 10 SUPER BAMBY z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 7P 8L 4L 11 VEGA MISTICA z 5 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

10° Carrera - SCARLAT (2º TURNO) - Distancia 1.300 metros

0L 8P 5L 8L 1 EL BOINA ROJA z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

5L 7L 9L 2 EL KANKA z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 3 DOCTOR FAST z 3 56 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

7L 3L 0L 2L 4 WALTER G zd 3 56 CABRERA ANIBAL J.

0P 5 THE JUDGE z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

5L 4L 6L 4L 6 ESCOLTADO TIM z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

6S 4S 7S 0L 7 HIT IT A ROYAL z 3 56 GOMEZ DARIO R.

9L 5L 6P 0L 8 SEGURIDAD NACIONALa 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

0L 0L 7L 4L 9 FURIOUS DESAIN z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-3

7L 9L 0L 10 POTOTO z 3 56 ALBORNOZ MARCOS N.-4

0L 5L 6L 8L 11 FAUNOS z 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

4L 3L 0L 7L 12 ACERO SOFISTICADOat 3 56 XX

2L 3L 3L 3L 13 GALAN PLAY z 3 56 ARIAS DANIEL E.

0L 9L 4L 0L 14 GUNS AND ROSES z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-3

7L 3L 2L 6L 15 ICY AIR z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.

11° Carrera ROCK SAND - Distancia 1.100 metros

6L 5L 4L 5L 1 CORSA CLARITA zd 8 54 GUIDA JOAQUIN-4

3L 3L 1L 2L 2 CREME DE CASSIS a 6 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

5L 5P 8L 9P 3 BOMBITA LETAL a 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

1L 6L 7L 5L 4 DOÑA VENUS zd 6 54 AVENDAÑO JOSE M.-2

6L 1L 1L 0P 5 LIGHT QUEEN z 6 57 FERNANDEZ LUIS M.

3L 4L 1L 3P 6 SAHARA GIRL z 6 54 CACERES FRANKLIN D.-3

7P 8P 7P 0P 7 FAMOSA SAR z 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

7L 7L 8L 0P 8 PIPORE SLACK z 8 54 XX

2L 7P 6L 5L 9 DULCE RAFAELA a 6 54 REYNOSO GUILLERMO S.-3

2L 3P 3L 2L 9a MALASIA VIV z 6 57 CHAVES URBANO J.

3L 8L 4L 4L 10 BISCARA z 8 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

1P 4P 2P 1P 11 HONOR STUDENT z 6 57 CORIA FACUNDO M.

4R 1R 0R 7L 12 HOUSE OF CARDS z 7 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

7L 5L 6L 5L 13 NOTA AL PIE z 6 54 PINTOS JUAN I.-4

11° Carrera ENAK (2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

2L 3L 4L 5L 1 CHAQUEÑITA PRIZE at 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

3L 8P 0L 8S 2 CUMULA zc 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

5L 6L 7L 7L 3 ALMORA z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

6L 3L 4L 4L 4 TOP MOON z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 5 DIGNITY XAL z 3 56 GARCIA ROLANDO L.-4

0L 9L 0L 0L 6 LA MAS PURA z 3 56 ALBORNOZ MARCOS N.-4

7L 9L 7 MUEQUITA HIT z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-3

4L 4L 3L 7L 8 HUNTER WILD z 3 56 ARIAS DANIEL E.

Debuta 9 MISS CARRY SWEET z 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

4L 9L 10 EMPER GREELEY z 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.-4

Debuta 11 ALL NIGHT LONG z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

9L 9L 5L 2L 12 INDY NET zc 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

4S 6P 6S 6S 13 LA MALEABLE a 3 56 PERALTA JORGE L.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 4 – 7 – 1

2da.) 4 – 2 - 6

3ra.) 7 – 2 – 5

4ta.) 12 – 4 – 2 - 6

5ta.) 3 – 5 - 2

6ta.) 9 – ( 4 – 4 A) - 2

7ma.) 5 – 6 – 11

8va.) 3 – 8 – 5 - 7

9na.) 7 – 8 - 10

10a.) 4 – 13 – 15 - 6

11a.) 12 – 2 – 11

12a.) 2 – 6 – ( 9 – 9 A) - 11