El venezolano que casi quiebra a Messi se defendió

Lionel Messi sufrió una durísima infracción en el triunfo ante Venezuela, que lo dejó rengo. Ante esto, Luis Adrián Martínez vio la roja y dejó su selección con 10 jugadores. Sin embargo, la jugada dio vuelta todo el mundo y generó enormes críticas hacia el venezolano, por su "acción criminal".

Ante esto, Martínez utilizó su cuenta de Twitter para defenderse y manifestó que no tuvo intención de lastimar a Messi: "Hoy no tengo palabras. Los que me conocen saben que jamás iría en contra de la integridad física de algún colega. Solo quiero ofrecer disculpas al cuerpo técnico, amis compañeros y a toda la afición de la Vinotinto que nos apoya de corazón. Amo a mi país y asumo la responsabilidad".