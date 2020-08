Elecciones en Estudiantes: lo que iba a ser y no será

En circunstancias normales, sin pandemia ni resoluciones administrativas o sanitarias de aislamiento, dentro de una semana Estudiantes le debería dar cumplimiento al artículo 104 del estatuto social, que establece la realización de la Asamblea Anual Ordinaria. Este año, la misma tenía la particularidad de, además, renovar a las autoridades y definir el gobierno del club para los próximos tres años.

El sábado que viene, cinco de septiembre, hubiera entrado dentro de la fecha que contempla el mencionado artículo, en donde se refleja claramente que “las Asambleas Ordinarias se realizarán anualmente en la primera quincena del mes de septiembre y tendrán como objeto: considerar la Memoria y Balance Anual e Inventario que presente la Comisión Directiva, el Cuadro de Gastos y Recursos, el Presupuesto Anual y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas; b) elegir los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas; c) tratar y resolver todos los demás asuntos incluidos en la orden del día de la convocatoria; d) afiliar y desafiliar a la Institución a cualquier Asociación deportiva profesional”.

Pese a ello, con el anuncio de ayer del Gobierno nacional, se extendió la vigencia de la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ). A la misma se pliega dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires la Dirección de Personas Jurídicas, que prohíbe la realización de Asambleas para evitar que se junten muchas personas en espacios cerrados, como lo sería el polideportivo del Country o antiguamente el gimnasio Pedro Osácar de la sede.

La CD definió convocar a Asamblea ni bien se terminen las medidas de aislamiento (sería a fin de año o durante los primeros meses de 2021), por lo que el mandato de Sebastián Verón como presidente se extenderá de manera tácita.

A su vez, tal cual reza el artículo 54 del estatuto social, los dirigentes estarán obligados en todo este tiempo a “sesionar una vez al mes como mínimo”, y según establece otro artículo (el 55 del estatuto), los miembros de la Comisión Directiva que sin justificación, a juicio de la misma, faltaren a tres reuniones consecutivas, serán invitados por nota a concurrir a la próxima reunión. Pero en caso de no concurrir a la misma se entenderá que existe abandono de cargo, cesando el que incurriere en ello en el ejercicio del mismo”.

Integrantes del movimiento “Estudiantes, un estilo de vida” han reconocido a este diario la intención de presentar una alternativa de gobierno y el oficialismo aún no se pronunció de manera oficial.

Por lo bajo, sin embargo, se escucharon algunas declaraciones de jugadores importantes respaldado un hipotético tercer mandato de Verón, además de algunos artículos en portales web a favor de la figura del actual presidente.

Por ahora, la Dirección de Personas Jurídicas no ha dado una respuesta a la consulta que elevó atinadamente el club, para no incumplir en lo formal con la letra chica del estatuto, y en consecuencias no habrá elecciones en el corto plazo. Por su parte, en los próximos cuatro meses el escenario podría

ser otro.