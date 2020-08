Leandro Díaz: "Cuando me enteré que Estudiantes me quería, no pude dormir"

Leandro Díaz brindó una conferencia de prensa vía Zoom, que marcaron sus primeras palabras como jugador de Estudiantes. El delantero se mostró muy contento con su llegada y señaló las sensaciones que tuvo cuando se enteró de la posibilidad: "Cuando me enteré que el club estaba interesado en mí, no pude dormir por tres días. Estoy muy contento, porque Estudiantes es un club grande".

Además remarcó que se encuentra ansioso por debut con la camiseta del "Pincha" y que buscará mostrar un buen nivel en el equipo: "Quiero dejar todo por el equipo, siempre entreno, duermo y pienso que algún día voy a salir campeón de un torneo. Eso es lo que voy a buscar. Ojalá que nos vaya muy bien".

Más allá de haberse sumado esta semana a las prácticas, destacó que no tuvo mucho contacto con sus compañeros: "Todavía no conocí mucho a mis compañeros porque entrenamos por separado. Por ahora no pude charlar con Mascherano y Verón, pero me encantaría poder intercambiar unas palabras", cerró.

Estudiantes completó otra jornada en City Bell

El "Pincha" continuó con la misma metodología de trabajo como lo hizo en toda la semana, donde los jugadores trabajaron en grupos de 10 jugadores divididos en dos turnos. La primera parte se basó en trabajos físicos, mientras que después hubo trabajos con pelota. Enzo Kalinski trabajó diferenciado, por una molestia en una de sus rodillas. Además Mauricio Guzmán se sumó al entrenamiento luego de superar al coronavirus y tuvo su debut el juvenil arquero, Juan Zozaya, que es categoría 2001.