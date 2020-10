Emocionante: Nadia Podoroska dio otro batacazo y está en semifinales

Nada más se puede decir de la argentina que está haciendo historia en Roland Garros. Emocionante es lo de menos, porque dio otro batacazo a pura alma y talento, eliminando a la número 5 del ranking mundial.

Nadia Podoroska pasó a semifinales de uno de los torneos más importantes del mundo ganándole 6-2, 6-4 a Elina Svitolina.

Luego del partido habló y agradeció a una persona en particular que no está pasando por un buen momento: "Si no fuera por él, hoy no estaría acá".

La argentina jugó un partido notable, casi sin fallas, ante una potencia como lo es la ucraniana. Un drive espectacular y un drop-shot cada vez mejor, que sobre el final casi le cuesta el match point. Su rival nunca le encontró el punto, se mostró agobiada por la velocidad de los disparos y sobre todo, por una fortaleza mental impresionante.

Nadia Podoroska hace historia en el tenis argentino...