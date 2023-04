En Boca hay que “pasar la escoba” y River tiene un líder positivo

Por Daniel “Profe” Córdoba

¿Cuál es el líder positivísimo de River? Enzo Pérez. Tiene mando, juego, lucha, talento, carácter y personalidad. O sea, tiene jerarquía…

¿Cuál es el líder positivo de Gimnasia? Morales. ¿Cuáles son los líderes positivos y en juego de Estudiantes? A veces no lo sé…

En Boca no veo a nadie. Es más, creo, intuyendo, que en Boca si hay líderes, o no pesan, o no unen grupo. O peor, lo parten y lideran mal porque nunca lideraron nada... Son negativos totalmente o ni pesan ni nada.

Quizás al grupo positivo le falte testosterona para enfrentar a los líderes negativos o enfrentar a los mayores. Y el liderazgo en vestuario y campo es clave en un equipo de fútbol.

Creo que jueguen bien o mal la etapa de Villa (en juicio por una denuncia en una causa de violencia de género), de Fabra, Advíncula, Ramírez, Benedetto, del paraguayo Oscar y de otros grandes ha finiquitado.

No han sabido, no han podido o no han querido liderar positivamente. Bataglia era querido y fue Bicampeón. Lo echaron. A Ibarra, igual.

Ahora Almirón y aún (van más de dos años contando los dos técnicos anteriores) Boca no sabe a qué juega.

Y la aparición de un adolescente como Barco empujando desde su puesto de marcador de punta izquierdo deja al desnudo lo poco o nada jerarquizados que están los mayores de edad y con trayectoria para liderar. Y el mayor inhibe a los nuevos, pibes que para ser ellos fuera y dentro del campo deben esperar la venida del experimentado.

Boca gastó por Macri y Bilardo unos 30.000.000 de dólares. Veira no pudo con ellos. Antes de llegar Bianchi se pasó la escoba y sólo quedaron los muy profesionales y con carácter.

Es hora que la historia se repita. Se incorpore en puestos claves de la “columna vertebral” a profesionales serios y con carácter.

¿Qué harán Riquelme y el Consejo? Egos. Lo más difícil de manejar junto con las miserias humanas. Ser y dejar ser. Esa es la cuestión.