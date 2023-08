En Camba sigue la ilusión de un campeonato

El primer equipo de Defensores de Cambaceres cerrará este sábado la semana de entrenamientos, que se aprovechó y mucho, tratando de recuperar a algunos soldados y cristalizando ideas del cuerpo técnico comandado por Pablo Casado y Jesús Martínez para lo que será la etapa final del Segundo Torneo de la Primera D Metropolitana, donde el elenco de Ensenada intentará luchar por un título.

En ese sentido, el grupo se reencontrará este sábado en el Estadio 12 de Octubre, en horas de la mañana, donde el Rojo hará un rato de fútbol formal para seguir a tono, con muchos jóvenes de las divisiones inferiores, que estuvieron siendo parte de los ensayos en estos últimos días, gozando de una tranquilidad que la competencia oficial no ofrece demasiado.

Uno de los hombres fuertes del cuerpo técnico, Martínez, con pasado glorioso en Camba, como también en distintos clubes de barrio de la región, como Criba, dialogó con Tribuna Roja y explicó: “El balance es positivo. Si metemos el partido que viene vamos a tener un lugar entre los primeros puestos y, dando batalla, vamos a terminar arriba. En el último tramo queremos ir a buscar el campeonato”.

Y agregó: “Nosotros lógicamente que hacemos evaluaciones. El equipo cumple con lo que pretendemos, los chicos semana a semana y en este último tramo van a estar preparados para lo que viene”.

Sobre lo que necesitan para dar el salto, el técnico señaló: “Nos faltan detalles. Una cuota de suerte. Todas las fechas generamos y tienen que empezar a entrenar. Los partidos de la D sabemos que cuando convertís hay que saber defenderse. Estamos en eso. La madurez del equipo está. Vamos a demostrar que Cambaceres está para pelear”.

Además apuntó: “La última temporada en la D tenemos que regalarnos ese trofeo que nosotros pretendemos hace mucho tiempo. Si seguimos por este camino vamos a estar más cerca de lo que se estuvo antes”.

Y finalizó: “Luchamos. Metemos siempre en progresar. No podemos desviar la mirada. En algún momento nos sentaremos a hablar con la dirigencia para hablar sobre la C, hablamos con jugadores de la categoría, no les disgusta la idea de venir a Cambaceres. Tenemos que terminar esta ronda y luego hablaremos”.

Quilmes venció a Berazategui en un amistoso

Quilmes, de la Primera Nacional, le ganó por 3 a 0 a Berazategui de la Primera C, en un partido amistoso disputado en el estadio del Cervecero. Los goles del equipo quilmeño fueron convertidos por Axel Batista, Federico Anselmo y Tomás Sandoval.

El equipo dirigido por Mario Sciacqua alistó a Glellel; Brizuela, Tevez, Domínguez, Bindella; Batista, Calello, Postigo, Ayala; Sandoval, Anselmo. Quilmes se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones, en la Zona B de la Primera Nacional, y está en zona de clasificación para el torneo Reducido que otorgará el segundo ascenso.

En la continuidad del torneo, tras el breve receso por las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo próximo; Quilmes será local ante Villa Dálmine por la fecha 26, a jugarse durante el tercer fin de semana de agosto.

La obligación del Cervecero es tratar de lograr el boleto al Reducido, ya que ha quedado algo lejos de los puestos de arriba, y luchar por uno de los boletos a la Liga Profesional.