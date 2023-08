Giannis Antetokounmpo será baja en el Mundial de básquet

El Mundial de básquet, que se va a llevar adelante en Filipinas, Japón e Indonesia, empezará el 25 de agosto. Con el arranque de la competencia a la vuelta de la esquina, este viernes se confirmó que una de sus grandes estrellas será baja por lesión. Así las cosas, el griego Giannis Antetokounmpo anunció en su cuenta de Instagram que no estará presente en la Copa del Mundo, debido a una lesión en la rodilla izquierda que lo tiene a mal traer desde hace un tiempo a causa de la alta exigencia que le demanda competir en la NBA.

En el comunicado, la estrella de los Milwaukee Bucks explicó: “Todo el mundo sabe que mi pasión y amor por mi selección no ha cambiado y nunca cambiará. Desde el final de mi temporada en la NBA, he estado presionando mi cuerpo al límite para ser el jugador que necesito ser para ayudar a nuestro equipo a alcanzar las metas que nos hemos propuesto”. Y siguiendo sobre esto, continuó: “Después de meses de trabajo y múltiples reuniones con el personal médico, está claro que no estoy listo para competir al nivel que necesito para participar en la Copa del Mundo. Esta no fue una elección, sino mi única opción para asegurarme de volver al nivel de básquetbol por el que he trabajado tan duro hasta ahora en mi carrera. Estoy extremadamente decepcionado con este resultado, pero fue una decisión tomada con el personal médico”.

Cabe destacar que este jugador es el máximo anotador en la historia de su equipo en la NBA y el líder absoluto en su selección, por lo que su figura en el mundo del baloncesto atraviesa todos los campos. Es una superestrella y su baja le restará en especial a los griegos, que no podrán competir como deseaban en la cita mundialista. En el Mundial, Grecia integra el Grupo C junto con Estados Unidos, Nueva Zelanda y Jordania.

Otras bajas del Mundial

Anteto se suma a las bajas del serbio y último campeón de la NBA con los Denver Nuggets, Nikola Jokic; el español Ricky Rubio; y la incógnita de saber si Jamal Murray, el otro campeón de la liga, estará o no presente representando a Canadá. Cabe destacar que la Argentina de Pablo Prigioni no jugará luego de 41 años.