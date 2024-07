En dobles está la esperanza argentina en Wimbledon

Wimbledon tuvo, este lunes, presencia argentina en dobles masculinos. Andrés Molteni y Machi González vencieron por 6-2, 6-7 y 7-5 a la dupla británica Charles Broom-Arthur Fery y picaron su boleto a los cuartos de final del certamen. Por su parte, el tándem Horacio Zeballos-Marcel Granollers batió a Brown-Baéz y se metieron en la siguiente ronda del Grand Slam inglés.

Por otra parte, el que siempre da que hablar es uno de los más laureados del circuito. Cuando se puso en duda cómo llegaría a Wimbledon 2024, por su reciente operación de rodilla (sufrió la rotura del menisco medial hace algo más de un mes), no se tuvo en cuenta una cosa: el sujeto en cuestión es Novak Djokovic (2°), lo más cercano a una máquina en el mundo del tenis, quien reafirmó que ni su paso por el quirófano (por el que usa un protector en su pierna derecha) ni sus 37 años podrán quitarle la pilcha de candidato: aplastó a Holger Rune (21°), la figurita emergente de 21 años, y pasó a cuartos de final.

Es un paso más de Nole hacia su revancha (vale recordar que perdió la definición del 2023 frente a Carlos Alcaraz). Uno de tantos que dio, dejando una sorpresa nueva con cada avance de fase: entre los triunfos ante el checo Vit Kopriva, el británico Jacob Fearnley, el australiano Alexei Popyrin y el más reciente, ante Rune, ganó 12 sets y perdió tan solo dos (uno contra Fearnley, que venía de ser campeón en el césped de Notthingham, y otro contra Popyrin).

En la próxima ronda, el serbio se enfrentará al australiano Álex de Miñaur (9°), quien no terminó en el mejor estado después de su último partido. “Me deslicé con la derecha en el primer punto y noté una molestia, pero creo que es un susto más que otra cosa. Me noto un poco dolorido, no voy a mentir, pero he hecho mi recuperación y estoy seguro de que estaré bien”, contó el australiano en rueda de prensa.