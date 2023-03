“En las próximas dos semanas vamos a tratar la expulsión de Pellegrino”

A Mariano Cowen se lo ve más delgado de lo habitual. Ya no juega al fútbol ni va al gimnasio como antes. Pero trata de mantener una vida saludable, aunque por sus ocupaciones como presidente de Gimnasia suele alterar los horarios de las comidas.

El carácter y la templanza son las mismas que lo llevaron a presentarse tres veces seguidas para intentar ­ocupar el sillón de calle 4, que desde hace 90 días lo tiene como máxima referencia de un club que empieza a salir a flote.

“Tengo 300 mensajes sin contestar en el teléfono. No tengo tiempo para atender todo, y hay días que me paso tres horas seguidas respondiendo a todos los que me escriben”, le contó a El Clásico el dirigente, quien además es el administrador del Hipódromo de La Plata, desde donde adquirió ­experiencia para negociar con los referentes gremiales o mantener contentos a los empleados.

—¿Cómo hicieron para poner al día a los trabajadores del club en tres meses de gestión y regularizar la forma del cobro de los salarios que hace años se hacía en dos pagos?

—Gestionando con el área de marketing. Entró dinero de la cuota de los derechos de televisión de los meses de enero y febrero y además llegamos a la conclusión de que con el cobro del total de la cuota social, con el número de afiliados que tiene Gimnasia, se les llega a pagar a todos los empleados el término antes del 10 del mes vencido.

—¿Cuánto dinero se necesita para levantar las inhibiciones y cuándo calculan que el club estará habilitado para sumar otra vez refuerzos?

—Por suerte se pagó una parte de las deudas que heredamos y que derivaron en esta situación de inhibiciones. La deuda es de más o menos un millón y medio de dólares y a mitad de año va a quedar saldada.

—¿Y la deuda con los socios que prestaron plata como Pellegrino o Reina cuándo y cómo se va a pagar?

—La vamos a tener que pagar con el tiempo y vamos a devolver la plata al valor del dólar billete.

—¿Al valor del dólar blue?

—Al dólar billete, sí. Al único que se consigue en la calle. Pero quiero destacar la colaboración de algunos de los socios que en su momento prestaron plata y a quien se les debe dinero como Jorge Reina, quien se acercó para aclarar que no tenía pretensiones de ejecutar el cobro en el corto plazo.

—¿Lo van a expulsar al expresidente Gabriel Pellegrino, que quedó procesado por administración fraudulenta?

—La semana que viene o la otra vamos a tocar el tema en reunión de Comisión Directiva para definir el llamado al tribunal de honor que es el que tiene que resolver la sanción. En las próximas dos semanas vamos a tratar el pedido de expulsión de Pellegrino.

—¿En qué cambió tu vida desde que sos presidente de Gimnasia?

—Tengo menos tiempo para ir a jugar al fútbol o ir al gimnasio. Pero después sigo siendo el mismo tipo de siempre. Dejé de comer un poco por la cantidad de reuniones que tengo. Pero no cambió en mucho.

—¿Cuándo va a volver a jugar Gimnasia de noche en el estadio del Bosque?

—En el corto plazo. Te lo aseguro que va a ser así. Además, para albergar partidos de la Copa Sudamericana, la Conmebol ya nos permitió un lugar para traer hinchas visitantes.

—¿A dónde vas a ver el clásico y cómo vas a cuidar a Verón si quiere ir a la cancha como vicepresidente de ­Estudiantes?

—Les vamos a dar el palco que está al costado de la cancha. Tengo una excelente relación con Martín Gorostegui, el presidente de Estudiantes, y va a salir todo bien. Yo creo que lo voy a seguir desde el lugar que siempre lo sigo en la tribuna.

—¿No depende de ese partido el futuro de Chirola Romero?

—En absoluto. Somos el único club de Argentina que nos podemos dar el lujo de decir que tenemos un plantel con 21 jugadores surgidos de las ­inferiores.

—Pero eso es por obligación...

—Sí, puede ser. Pero también por ­convicción, porque decidimos no endeudarnos más para levantar las inhibiciones y seguir sumando refuerzos.

—Siendo usted un funcionario de la Provincia, ¿no le incomoda que Gimnasia nunca juegue en el Estadio Único? ¿Le pidieron alguna vez que lleve la localía ahí?

—Gimnasia tiene su estadio y va a seguir jugando ahí. En lo personal no me han pedido nada, pero estoy ­convencido de que tenemos que seguir jugando en el Bosque porque es nuestra casa.