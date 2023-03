El Peque Schwartzman fue eliminado en Indian Wells

Una de las mejores raquetas nacionales en el circuito mundial no logra recuperar su nivel, que alguna vez lo depositó en el Top 10 del ranking. El “Peque” Diego Schwartzman atraviesa un difícil momento en el juego, y tras haber superado a Federico Coria en el debut en el Masters 1000 de Indian Wells, fue eliminado en la segunda ronda por el duro Casper Ruud.

El tercer preclasificado del certámen le propinó una contundente derrota por 6-2 y 6-3 al cabo de una hora y 28 minutos de juego en la pista central de California. El ­noruego pasó de ronda sin sufrir sobresaltos y será el próximo rival del chileno Cristian Garín, que superó al japonés Yoshihito ­Nishioka (34) por 6-4 y 6-0.

Schwartzman, que atraviesa por una crisis de resultados y ha dejado de ser el argentino mejor situado en el ranking, no pudo plantar batalla a un rival al que había vencido en cinco de sus ocho enfrentamientos anteriores. Ahora, corre serios riesgos de salir del top 40 luego de casi seis años.

“Perdí contra Diego aquí hace un par de años, así que fue bonito vengarme”, se felicitó Ruud tras el partido. “Diego es un gran jugador, he perdido muchas veces contra él, así que tienes que estar muy concentrado, jugar muchas bolas y no cometer demasiados errores no forzados”, señaló y agregó: “El objetivo era intentar jugar fuerte y, a veces, combinar un poco y subir a la red. Por suerte hoy me ha ido bien”.

En tanto, el cordobés Pedro Cachín (66), quien integra el equipo argentino en Copa Davis, logró el primer triunfo de su carrera en un Masters 1000 al superar al georgiano Nikoloz Basilashvili (118) por 7-5 y 6-3. Al cierre de esta edición disputaba por primera vez en el circuito un partido frente al alemán Alexander Zverev (14), quien ingresó a jugar directamente en la segunda ronda.

La acción en California continuará hoy con la presencia argentina de Sebastián Báez, quien fue campeón en el Córdoba Open de la gira sudamericana. El joven tenista bonaerense se medirá ante Rinky Hijikata, aun con horario a definir, en el cemento rápido de la cancha central. Además, la raqueta nacional mejor rankeada del momento, Francisco Cerúndolo también saldrá a disputar la segunda ronda de manera directa al enfrentarse ante el estadounidense Jack Sock.

Cabe destacar que el Masters 1000 de Indian Wells es un prestigioso torneo dentro del circuito y entrega premios por un total de 8.800.000 dólares.