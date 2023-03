Tevez reveló su sueño de dirigir la Selección juvenil y también desató varias polémicas

Carlos Tevez volvió a la escena pública después de su paso por la dirección técnica de Rosario Central y afirmó esta noche que le "entuasiasmaría mucho estar en un proyecto con el seleccionado argentino sub 20, con Lionel Scaloni como cabeza".

Tevez se autocalificó como "formador de jugadores" y afirmó que quiere "volver al ruedo de la dirección técnica, pero siguiendo en Argentina", porque es donde quiere seguir dando sus "primeros pasos como entrenador".

"Y el sub 20, para uno que jugó en la selección es un sueño. Sea la Sub 20 o por qué no la Sub 17. Si uno entra en ese proyecto, pediría que me dejen preparar algo para presentar, porque tengo una manera de enseñar, un modelo de trabajo, y después, si ambos coinciden con el que tiene la AFA, que le sirva de enseñanza para los chicos de esa edad. A mi me apasiona enseñarle al jugador, como no me va a seducir estar ahí", le remarcó Tevez a ESPN esta noche.

"Pero también digo que si me llaman de un club donde hay un colega trabajando no puedo aceptar, porque no sería ético", advirtió. En la sub 20 acaba de renunciar Javier Mascherano.

Tevez sostuvo que tiene "39 años (los cumplió el pasado 5 de febrero) y por lo tanto mucho por delante. Estoy terminando de armar mi cuerpo técnico con otro ayudante de campo, pero no puedo dar el nombre porque actualmente está trabajando", advirtió.

Posteriormente hizo un repaso de su exitosa carrera, destacó al volante de Rosario Central Gino Infantino como uno de sus "preferidos" y finalmente reiteró que hoy en día no está "en condiciones de ser dirigente. Es que no estoy preparado para eso", argumentó en el cierre el "Apache".

Asimismo, se refirió al paso de Gustavo Alfaro por el conjunto xeneize: "Yo no estaba bien porque el técnico de ese entonces no me daba la confianza tampoco, quería que me vaya mal que era lo contrario".

En ese sentido, también habló sobre el paso de los mellizos Barros Schelotto en la dirección técnica de Boca. Tal es así, que al ser consultado por la final ante River en Madrid, donde no sumó minutos, señaló: "No, no lo entiendo. Si vos le preguntás a los hinchas de River, siempre me tuvieron miedo. Le hago el gol en la semifinal, le hago la gallinita, tengo un prontuario con River....".

"En la revancha creía que iba a jugar. A esta altura no cicatriza, al hincha de Boca le queda siempre. Así como al hincha de River que ganó la Libertadores le va a quedar para siempre", mencionó. Por último, aseguró que si hubiera sido entrenador en aquella final: "Si yo tengo a Carlos Tevez en el banco en una final contra River, lo pongo".