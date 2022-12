Enorme recibimiento a Lionel Scaloni en Pujato

Lionel Scaloni volvió a Pujato luego de consagrarse en la Copa del Mundo. Allí los vecinos le prepararon un gran recibimiento para homenajearlo.

Al DT campeón lo llevaron en Caravana desde la casa de sus padres hasta un escenario armado en la Plaza San Martín, ubicada en el centro de la ciudad, donde lo recibió el intendente de Pujato, Daniel Quacquarini, y "Chichita", una de las maestras de Lionel en la primaria.

Allí tomó la palabra y afirmó : "Pensé que ya había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Cuando di la vuelta con la caravana me encontré con gente que veía de chiquito y se me vinieron a la mente un montón de recuerdos. De todo lo que viví en el pueblo. Es muy movilizante esto". Por otro lado, declaró : "Me hubiera encantado pasar con el colectivo por toda la Argentina. Lamentablemente no fue posible porque todo lo que vivimos ayer lo llevamos en nuestros corazones” .

Asimismo, señaló que el "triunfo es de todos" y que "es un momento imborrable para nuestras vidas".

Como reconocimiento, se le entregó a Scaloni una placa conmemorativa y a su vez el intendente afirmó que una calle llevará el nombre del entrenador.