Entre Santa Fe y La Plata: ¿quién se hará cargo del salario de Zuqui?

El próximo martes 30 de junio se terminarán muchos de los vínculos entre jugadores y planteles. Algunos futbolistas quedarán en libertad de acción, mientras que otros tendrán que regresar al club dueño de su pase tras estar a préstamo en otro equipo.

En este contexto donde las crisis económica azota a los clubes del fútbol argentino, las instituciones intentan desprenderse de gastos innecesarios, sobre todo a partir de la confirmación de que no habrá descensos la próxima temporada. Sin embargo, hay un caso singular y por ahora sin resolver, que es la situación del mendocino Fernando Zuqui. Según pudo saber el diario Hoy, ni de Colón ni de Estudiantes de La Plata se comunicaron con el jugador, quien, cada vez que le preguntaron, siempre afirmó que su deseo es continuar en Colón de Santa Fe.

Días atrás, el mediocampista surgido en Godoy Cruz de Mendoza dijo: “Se me termina el contrato y tendría que volver a Estudiantes, pero estoy esperando que ambos clubes se comuniquen conmigo para saber qué va a ser de mi futuro. Estoy tranquilo, con mi familia y con lugar para entrenar en una ciudad muy linda, eso permite que uno lo pueda tomar de la mejor manera”.

El exjugador de Boca Juniors llegó a Colón con una cláusula, donde marcaba que en caso de superar el 70% de los encuentros de la temporada 2019/2020 debía comprar a Zuqui en 2.000.000 de dólares. Es así como luego de haberse decretado la finalización de la temporada por parte de la AFA, Estudiantes reclama que se haga efectiva dicha compra, en tanto la dirigencia que encabeza José Vignatti no piensa lo mismo.

Fernando Zuqui quedó en el medio de una disputa legal, con un contrato que se le termina en Colón el 30 de este mes, sabiendo que si eso no se extiende deberá regresar al Pincha. No obstante, desde la sede de calle 53 indican que no se harán cargo de su sueldo, ya que el club Sabalero debería ejecutar la cláusula y comprar parte de la ficha del futbolista.

Como se informó en este diario en ediciones anteriores, desde la institución Pincharrata le enviaron una carta a la cúpula dirigencial del Sabalero, que respondió con una contrademanda para que se le devuelva parte del dinero invertido en Zuqui por no haberlo podido utilizar todos los partidos que pretendían, por haberse decretado la finalización de la temporada.