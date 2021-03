Ernesto Farías sobre el Pincha: “Siempre voy a estar agradecido”

En las últimas horas, en la previa al Superclásico de ayer entre Boca Juniors y River Plate, Ernesto “Tecla” Farías se refirió a su trabajo en el Millonario y al club de sus amores, Estudiantes de La Plata.



“En River hoy acompaño en la formación de los juveniles que están por dar el último paso, donde tiene que formarse como profesional. Agradecido por la oportunidad”, contó el exjugador del Pincha en dialogó con Por los pibes. Además, sobre Estudiantes confesó: “Yo nací y crecí en la pensión que estaba en Uno. Estudiantes me formó, por eso siempre voy a estar agradecido y el cariño siempre quedará en mi corazón”.



“La ovación en Uno fue maravillosa. Tener el reconocimiento de tu gente, que seguro muchos no me vieron jugar, la verdad que fue muy emotivo”, expresó el Tecla cuando le consultaron por el retorno a 1 y 57.

“Una vez el Tata Brown me tocó timbre a las 4am y me dijo 'pibe, pibe, atendé el teléfono que el doctor quiere hablar con vos'. Como me había desgarrado, quería hablar con mi mujer (risas)”. pic.twitter.com/N34HTjqRDM — Por Los Pibes ????⚽ (@Porlospibesok) March 14, 2021