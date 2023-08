Después de la derrota hubo un clima tenso en el Juan Carmelo Zerillo con chiflidos hacia los jugadores y cuerpo técnico, pero también algunos entredichos entre socios de la Platea Techada con Mariano Cowen. En el marco de esa tensión, Sebastián Romero brindó la conferencia de prensa pospartido donde habló poco del partido, pero dejó comentarios acerca de la situación y del mercado de pases.

Respecto al partido, el DT tripero analizó: “Obvio que duele. No esperábamos este inicio, no hay mucho para explicar. Hay que mejorar y mucho para el próximo partido. En la primera que tuvieron nos lastimaron. Ya el segundo gol más la expulsión nos puso las cosas muy difíciles”.

En cuanto al clima que se vio en el Bosque, Chirola entendió a los hinchas triperos: “Es normal que la gente se enoje. Vamos a trabajar para mejorar, y tenemos que seguir creyendo. No queda otra que hablar poco y trabajar”. Además habló de los casos particulares de Lucas Castro y Pablo De Blasis que regresaron al Lobo: “Nos quedamos sin dos centrales para el próximo partido. Seguro Castro y De Blasis esperaban otra cosa, aunque estén contentos de volver. Al Pata lo vimos muy bien en las prácticas, Pablo también está bien, por eso uno jugó de entrada y el otro entró”.

Por último, respecto al mercado de pases, Romero fue contundente y sorprendió con las respuestas: “Pedimos jugadores y hasta el momento no llegaron, sabemos que hay que adecuarse al presupuesto. No es fácil, los clubes no largan jugadores. Todas las negociaciones que se fueron llevando a cabo no entran en el presupuesto de Gimnasia. No podemos hacer las cosas mal. Prefiero tener la casa ordenada y hacer las cosas bien”.