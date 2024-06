Eslovaquia dio el golpe y le ganó a Bélgica en la Euro

11 carreras comunes conforman la reunión hípica local de esta tarde

Martes de acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo con una oferta “corta” de 11 carreras entre las 12:30 y las 17:30. Sin cotejo de carácter jerárquico, la competencia mejor remunerada es el Premio My Honesty (1.400 mts.) donde, en un lote parejo, nos quedamos con Amarroto que reprisa tras un fallido debut en Palermo, donde se esperaba mucho más. Pero no la tendrá fácil ante Paddock Hit -reservado del “Firmamento”- ,Come Upon -que viene de un refregón clásico-, Jack Fort que buscará mejorar su debut y el porteño El Taiger.

por galopón