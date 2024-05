España eligió a un platense como el nuevo entrenador de la Selección nacional de pickleball

El platense Martín Suárez llegó a España el 9 de mayo del 2019. Era primavera en Europa, y el “Cabezón”, como se lo conoce en el ambiente del deporte platense, apostó a iniciar una nueva vida en aquel país.

Exjugador profesional de pádel y también integrante de varios equipos de la Liga Amateur Platense, entre los que se destacó su paso por Círculo Cultural Tolosano y ADIP, Suárez experimentó un giro inesperado tras haber pasado la barrera de los 40 años.

En Europa comenzó a destacarse por sus condiciones en el pádel y fue convocado para participar de algunos eventos en el que se buscaba impulsar el pickleball.

Se trata de un deporte que reúne movimientos del tenis y del pádel. ¿En qué se diferencia? En que es un deporte más agresivo, ya que se juega en una cancha de dimensiones más chicas y con una paleta que tiene ciertas características especiales como parte del material de las alas de avión en su composición.

Tras destacarse en varias competencias una vez que terminó la pandemia del coronavirus, Martín Suárez se abrió paso en este deporte, a tal punto de ganarse el reconocimiento de las autoridades de la Federación de Tenis en España, justamente el organismo que nuclea y organiza este novedoso deporte en el país europeo.

Hace unas semanas fue elegido como el nuevo entrenador de la Selección nacional española de esta disciplina y, en contacto con diario Hoy, desde Europa, el nuevo director técnico de los españoles relató su experiencia.

“Llegué a este deporte por venir del mundo del pádel, al cual estuve vinculado más de 30 años en Argentina. Si bien el deporte ya lo conocía desde que estaba en Argentina, lo terminé de conocer en España. Había una propuesta para un entrenador español, pero tuve la suerte de que me hayan elegido a mí”, expresó Suárez, quien el jueves ganó un torneo de este deporte en la categoría mayores de 45 años.

Con respecto a las cualidades de este deporte, el Cabezón, quien dejó muy buenos recuerdos y amistades en el ámbito del deporte de La Plata, expresó: “Usamos paletas que se parecen bastante al ping pong y que se hace con el mismo material que se usa para hacer parte de los aviones. La cancha es más chica que la de tenis y tiene ciertas características. Es un juego más agresivo, porque se tira mucho al cuerpo o hasta la cara y por eso tiene combinaciones de movimientos de tenis, de bádminton y de ping pong”, explicó Suárez.

“El pickleball pertenece a la Federación de Tenis y las autoridades me reconocieron que apostaron por mí porque venía de otro deporte de raqueta como el pádel. Yo fui profesional en otro deporte y eso corre con ventaja. Por suerte no se me hizo muy difícil la elección, pero representa un desafío para lograr que este deporte pueda seguir creciendo”, comentó el Cabezón Suárez.

“En noviembre tenemos una competencia muy importante en Inglaterra y ahí nos vamos a medir con los países que son potencia en este deporte en Europa. Queremos tirar para adelante desde todos lados y en algún momento insertar este deporte también en La Plata, en donde hay personas como Santiago Castillo, que montó canchas de este deporte en Hernández”, concluyó.

De esta forma, el deporte de la ciudad de La Plata tiene un embajador de lujo que se convirtió en el seleccionador de una nueva disciplina que tiende a expandirse no solamente en Europa, sino también en todo nuestro país, ya que a partir de la designación se abrieron canales de comunicación con la provincia de Tucumán para instalar canchas en el Norte de Argentina.