“Espero poder darle muchas alegrías al hincha de Gimnasia”

Enviado especial desde mar del plata

Los sueños están para cumplirse, es una ley máxima de la vida que mantiene el fuego sagrado de cualquier ser humano. Y los deportistas no son la excepción. Benjamín Domínguez empezó a jugar de muy chico en los clubes del barrio, Siglo XXI y Comunidad Rural. A base de esfuerzo y sacrificio (personal y familiar), el joven categoría 2003 llegó a Gimnasia en 2018, sin imaginar lo que llegaría después. La última temporada fue figura y goleador de la Reserva dirigida por Chirola Romero, llamando la atención de Néstor Gorosito. Justamente Pipo fue quien lo hizo debutar el torneo pasado, cuando ingresó en la segunda parte en el Bosque en la goleada sobre Talleres por 5-2. En diálogo con diario Hoy desde la concentración en Mar del Plata, Benja habló de todo: su infancia en Los Hornos, su amor por el Lobo, la primera charla con los referentes del plantel y sus sensaciones tras varios días de pretemporada en la ciudad balnearia.

—¿Cómo te sentís con la primera pretemporada en Primera?

—Me siento muy bien, no me lo hubiera imaginado nunca y menos en Gimnasia, el club que amo. Estamos bien, me parece que estamos haciendo una gran pretemporada.

—¿Qué recordás de esos años jugando en los clubes del barrio?

—Me acuerdo que mis papás trabajaban y no me podían llevar a entrenar, entonces un entrenador me pasaba a buscar todos los sábados para que yo jugara, así durante cinco años. En el barrio jugué en Siglo XXI y después en Comunidad Rural. Hasta que me salió la chance de pasar al Lobo.

—¿Cómo fue la primera charla con Pipo?

—El día que me tocó debutar, Pipo me preguntó si tenía miedo y le dije que no. Ahí me dijo que hiciera lo que sé hacer, frenar en el momento justo para después acelerar y encarar. Me da mucha confianza y me siento muy cómodo con el lugar que me dio.

—¿Con quién te sentís mejor dentro de la cancha? ¿De qué manera te recibieron los referentes?

—Dentro de la cancha me entiendo mucho con Mati (Miranda), me gusta jugar con él. Ni bien me sumé al plantel, Rodrigo Rey fue uno de los primeros en hablarme. El Bochi Licht también me aconsejó mucho. Siento que armamos un gran grupo y estamos con muchas ganas de que arranque el torneo.

—Un comienzo de fixture complicado...

—Hay que jugarles a todos por igual, tenemos que ir semana a semana. Nosotros también somos un equipo y siento que estamos preparados para ganarles a todos los grandes.

—¿Qué le decís al hincha que tiene toda la expectativa en vos?

—Al hincha le digo que cada vez que entre a la cancha voy a dejar todo por la camiseta. Y que ojalá pueda darle muchas alegrías.