El Turf de "Hoy"

Once carreras se esperan para este martes de verano caliente en el teatro del turf del barrio Hipódromo, en lo que será el arranque de esta segunda quincena de enero. A partir de las 14.30 se ofrecerá un atractivo programa, con el cotejo de desquite anunciado a las 19.30.

Sin cotejo de nivel jerárquico, en segundo turno corren ejemplares de corte clásico que realzan la prueba. León Valiente se las tendrá que ver con el “clasudo” This Way y la agrandada Doña Godiva, entre otros. Aquí se ofrecerá lo mejor de la tarde con la disputa del premio Peten Itza (1.600 metros) reservado para todo caballo de seis años y más edad titular de tres o más victorias, con un peso de 52 kilos al ganador de tres carreras, y a partir de aquí, un recargo de dos kilos por cada carrera subsiguiente ganada, por aquella frase de que “kilos son medallas”, cuyo autor seguramente fue un handicapper.

Serán nueve los ejemplares -de las cuales tres son “damas”- dispuestos a luchar por llevarse la recompensa de $253.000 que le espera al vencedor o vencedora. De un lote parejo depositamos nuestra confianza en León Valiente, un ejemplar que aún tiene mucho para dar, y si hace memoria, “el segundo no entra en la foto”. Pero para ello deberá tener una conducción serena, ya que se trata de un ejemplar genioso. No se la hará fácil Doña Godiva, que viene de enhebrar tres triunfos consecutivos y no querrá cortar la serie. La contra está en que reprisa. Tercero en discordia ubicamos a Will Smith, que no es el cotizado actor yanqui, pero cuando este caballo se le da por correr, corre.

Ojo. Hagan juego, señores, y levanten las copas: la carrera está servida.