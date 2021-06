Estudiantes, a todo ritmo y con amistosos en el horizonte

El plantel profesional de Estudiantes completó ayer la primera jornada de doble turno de la semana, de cara a lo que serán los primeros partidos amistosos de la pretemporada. Las tareas tuvieron como ejes principales la intensidad y dinámica. En esa línea, al igual que en la primera pretemporada con Ricardo Zielinski al mando, el trabajo y el esfuerzo no pueden faltar. Para el cuerpo técnico de Estudiantes, las horas de entrenamiento son cruciales. Es por eso que, luego de lo que fueron los primeros dos días de trabajo a un solo turno, en la doble jornada de ayer todo fue mucho más duro que el día uno, con tareas físicas en el campo de juego, con mucha presencia de las pesas y también de la pelota.



La primera jornada completa con doble turno dio señales de lo que el entrenador pretende del equipo. No solo el entrenamiento fue muy intenso en lo físico y futbolístico, sino que además el entrenador estuvo permanentemente dando indicaciones y recomendaciones a la hora de defender, en primer término, y luego acerca de cómo atacar. En lo que a la ejercitación en sí se trata, las órdenes del técnico se basaron principalmente en ocupar los espacios. Por ello es que los movimientos mayormente fueron sin pelota y donde las indicaciones impartidas tanto por Zielinski como por uno de sus ayudantes, Emmanuel Depaoli, se enfocaron en cómo cubrir y ocupar la cancha de acuerdo hacia donde podría direccionarse la ofensiva del supuesto equipo rival. En materia ofensiva, el DT hizo hincapié en la agresividad, en poblar el sector del campo del oponente, pero siempre con la premisa de no perder el orden y esa manera de pararse en la cancha.



En otro orden de situaciones, en la previa al entrenamiento de ayer, el plantel se sometió a testeos de Covid-19, los cuales dieron todos negativos, salvo Nicolás Pasquini, quien ya se encuentra aislado y bajo estricto seguimiento médico.



Rivales y fechas confirmadas



En cuanto a los amistosos que se vendrán en las próximas semanas, según pudo saber El Clásico, el pincha ya tiene cuatro test match en la agenda. En primer lugar, el equipo del Ruso se medirá ante Lanús el 30 de este mes, mientras que en julio estará jugando con: Vélez el 4, Huracán el 7 y cerraría la agenda amistosa el 10 frente a Atlético Tucumán. En ese sentido, si bien no están confirmados los lugares donde se llevaran a cabo los amistosos, la idea es que sean la mayoría en 1 y 57.