La rutina de la Selección de cara a la Copa América

La presentación argentina en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 quedó atrás. Es por eso que la Selección cambió rápidamente el chip y ya se encuentra pensando y preparando su próximo gran objetivo: la Copa América 2021.



En la búsqueda por cortar la racha de 28 años sin levantar el trofeo, comenzaron todos los preparativos para que el conjunto Albiceleste tenga el mejor tránsito por las tierras brasileñas, donde se llevará a cabo el torneo.



El debut nacional en el campeonato continental será el próximo lunes 14 ante Chile en Río de Janeiro, pero en la previa al comienzo, Argentina había declarado ante Conmebol que no iba a hospedarse en Brasil. Por el contrario, lo hará en el predio de Ezeiza, y viajará únicamente para disputar los partidos en las ciudades correspondientes. Es por eso que la organización necesitó de una logística determinada para poder ejecutar el plan de manera correcta.



Si bien todavía no está confirmado el día en que partirá la Selección hacia Río de Janeiro, se estipula que entre sábado o domingo se realice el viaje, para contar con un día de margen antes del debut en el Estadio Olímpico Nilton Santos. Posterior al encuentro, el conjunto argentino inmediatamente retornará al país donde entrenarán los días restantes hasta su nuevo viaje a Brasilia, previo a la segunda jornada el viernes 18 frente a Uruguay. No obstante, tras la finalización de ese encuentro, el plantel no volverá, sino que se quedará en la ciudad teniendo en cuenta la proximidad de días de cara al otro enfrentamiento contra Paraguay, el lunes 21 en el mismo lugar.



La fecha cuatro la tendrán libre, por lo que descansarán una semana en el predio de Ezeiza hasta el último partido frente a Bolivia en Cuiaba, donde cerrarán la fase de grupos de la Copa América.



En la cuenta regresiva para el comienzo del nuevo campeonato, el entrenador Lionel Scaloni deberá anunciar en la jornada de hoy la nómina de 28 jugadores que integrarán la lista definitiva para participar del torneo continental. Para eso, el DT debe definir cuáles son los cinco nombres que desafectará respecto de la nómina de 33 convocados que participaron de los partidos contra la Roja y los Cafeteros.

Estudios para los arqueros y una incógnita

En primer lugar, el arco argentino contará con Emiliano Martínez, quien recibió un duro golpe en la cabeza frente a Colombia y salió en camilla y con cuello ortopédico, ya que está en condiciones de atajar en el debut ante Chile. El arquero no tiene secuelas ni riesgos físicos.



Por su parte, Franco Armani, portero de River, se sometió a un nuevo testeo PCR en la Selección Argentina, al igual que el resto de sus compañeros, y está a la expectativa de los resultados.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino se movieron para averiguar si el futbolista puede ingresar con resultado positivo a las regiones donde la Selección Argentina debe actuar por la Copa América.



Deberá esperar a ser anunciado en la lista de 28 jugadores.

Romero llegaría en condiciones al debut

Una de las sorpresas del seleccionado argentino que se mostró con una buena actuación fue el defensor Cristian “Cuti“ Romero.

El jugador del Atalanta, recientemente elegido como el mejor defensa de la Serie A, tuvo que retirarse del equipo en el último encuentro ante Colombia por una lesión que encendió las alarmas.



El zaguero fue sometido ayer a realizarse los estudios pertinentes, ya que dependiendo del resultado tendría un lugar o no en la convocatoria final de 28 jugadores para la participar de la Copa América.



Tras los resultados llegó el alivio para Lionel Scaloni. El parte médico arrojó que la revelación de la doble fecha de Eliminatorias padece de una sobrecarga muscular de la cara posterior del muslo izquierdo, lo que no le impediría conformar el plantel argentino.



En un principio se temía que el jugador de 23 años se hubiera desgarro, lo que implicaba una rehabilitación de 21 días, pero finalmente no fue así.