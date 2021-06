Picó la Pulga…

Tal como había ocurrido hace dos años cuando la dirigencia de Gimnasia decidió reemplazar al Indio Ortiz por Maradona, el Lobo está a punto de dar el gran golpe en el mercado de pases de jugadores (en aquel momento fue el de los técnicos) quedando a un paso de sumar a Luis “La Pulga” Rodríguez, tal como viene informando El Clásico desde el pasado 19 de mayo.



A poco más de 20 días de aquel primer informe sobre las intenciones del cuerpo técnico, distintos medios nacionales y del interior del país tomaron nota de la información que se viene manejando, reconociendo como una verdadera sorpresa la decisión que está a punto de comunicar el delantero del momento, quien fue tentado por el Lobo con un contrato irrechazable.



Luis Rodríguez, que había manifestado su deseo de poder jugar en Boca en algún momento de su carrera, se convirtió en el jugador más querido por los clubes del fútbol argentino que tienen una visión “terrenal” del mercado de pases y que no tienen prejuicios con la edad del delantero, que el año que viene cumplirá 37 años.



Hasta ayer, la dirigencia de Colón de Santa Fe intentó persuadir al delantero que fue la figura de la última Copa de la Liga Profesional, pero el ofrecimiento no equipara el dinero que Rodríguez ganará en Gimnasia una vez que se decida a poner la firma.



Desde la Voz del Interior, pasando por TyC Sports, hasta por el diario Olé y los medios santafesinos que están encima de la información del Sabalero no dejaron de sorprenderse por el ofrecimiento que hizo el Lobo, cuya dirigencia se sacó de encima el Concurso de Acreedores y ahora observa con mucha tentación la posibilidad de que el equipo logre clasificar a una copa internacional que propicie ingresos en dólares.



Según le confiaron a este diario fuentes del gobierno Albiazul, si Gimnasia lograra hacer una muy buena campaña que le permitiera clasificar a la Copa Libertadores 2022 a fin de año, se estará asegurando un ingreso mínimo de 3 millones de dólares a cobrar a lo largo del primer semestre del 2022 solo por disputar la fase de grupos. Con un poco más del 40 por ciento de ese ingreso estaría amortizando la llegada de La Pulga Rodríguez, a quien en una primera instancia se lo presupuestó con parte del contrato de Lucas Barrios quien ya no estará en el club.





La intención del Lobo y del presidente Pellegrino es poder despegar desde la parte futbolística en el último año y medio de gestión, y de allí que las ambiciones deportivas internacionales van de la mano con las económicas: para clasificar y cobrar, hay que primero invertir en jugadores que puedan garantizar goles y buenos resultados.

Si bien ayer desde Gimnasia se mostraron cautelosos, pero muy optimistas, el representante de La Pulga definirá detalles del contrato personal del jugador, y a no ser que surja un ofrecimiento de Boca, el pase podría cerrarse entre hoy y mañana. Recién cuando eso ocurra, el Lobo estará nuevamente en la boca de todos los medios, como ocurrió en dimensiones superiores, cuando sorprendió a todos contratando a Diego Armando Maradona en 2019.