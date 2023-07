Estudiantes cambia el chip y arma las valijas

Tras el encuentro jugado en el estadio Jorge Luis Hirschi ante Racing, el plantel de Estudiantes de La Plata no tendrá demasiado descanso y pronto armará las valijas. Esto se debe a que el combinado que hoy en día dirige Eduardo Domínguez tendrá su compromiso entresemana por los playoffs de la Copa Sudamericana. Esta serie comenzará el próximo martes, y el partido está pautado para las 21 horas, pero el ritmo todavía no merma. En este sentido, es casi un hecho que el domingo próximo jugará ante River por la vigente Liga Profesional, y es una posibilidad que el Millonario pueda coronarse campeón ante el equipo del Brujo. Así las cosas, no le deberá modificar demasiado este tema, ya que la revancha ante el elenco ecuatoriano está programada para el martes 18 de julio y allí se definirá la suerte de los de 1 y 57 en el plano internacional.

Es una certeza que no podrá contar con José Sosa ni dentro de la cancha ni como relevo, ya que a principios de este mes el mediocampista de 37 años sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps derecho. De este modo, no podrá estar disponible para la larga seguidilla que se le viene al León en este corto plazo.

En el Country Club de City Bell

Cuarta División: Ganó 3 a 0 con goles de Martín, Burgos y Aguilera.

Quinta División: Triunfó 3 a 0 con tantos de Contrera x2 y Galarza.

Sexta División: Igualó 1 a 1 y anotó Giménez.

En el Predio del Sabalero

Séptima División: Se impuso 2 a 0 con festejos de Sagües Barreiro y Sanabria.

Octava División: Venció 2 a 1 con anotaciones de Crego y Paladino.

Novena División: Cayó 2 a 1 y el único gol lo hizo Fontanella.