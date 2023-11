Estudiantes define el equipo para enfrentar al Xeneize

El Pincha quiere coparse y ser campeón. El plantel y cuerpo técnico de Estudiantes sigue con el objetivo firme de poder clasificar a la próxima Copa Libertadores del 2024. Aunque claro, al mismo tiempo quiere ser campeón y poder cumplir el sueño de coronar un año que tuvo altos y bajos. En esa línea, el entrenador sigue preparando el equipo en el Country Club de City Bell, y ayer volvió a ensayar con un once que se perfila para ser el que esté el próximo miércoles 22 de noviembre en Córdoba frente a Boca por la semifinal de la Copa Argentina. José Sosa respondió de la mejor manera a lo largo de esta semana y es un fijo dentro de la formación que piensa el entrenador para ir por un lugar en la Final ante el Xeneize. Por otro lado, hay que destacar que tanto Santiago Núñez como Gastón Benedetti trabajaron apartados de sus compañeros, de manera diferenciada, pero ambos llegarían sin problemas al partido del próximo miércoles. El resto del equipo que paró el DT en la práctica matutina fue Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero y Gastón Benedetti; José Sosa, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Benjamín Rollheiser; Franco Zapiola y Guido Carrillo.

Por otra parte, ya quedó definida la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, otra de las vías que tiene el Pincha para poder clasificar al máximo certamen continental.

El certamen cierra el año futbolístico en la Argentina y la tabla acumulada determinará qué equipos clasificarán a las Copas Libertadores y Sudamericana de 2024. River ya no puede ser alcanzado por ningún equipo: se aseguró el primer puesto de la tabla anual de la Liga Profesional 2023. Además, como los 4 equipos semifinalistas de la Copa Argentina forman parte del Top 10 en la Tabla Anual, se abre un cupo (posición 11) para la Copa Sudamericana. Hasta el momento, el único con boleto asegurado para la Libertadores 2024 es River Plate, por ser campeón de la Liga Profesional 2023. Por el momento, sus tres acompañantes son Talleres (63), Godoy Cruz (62) y Rosario Central (62). Además, hay otros métodos para acceder a la Copa Libertadores: ser campeón de la Copa Argentina, cuyas semifinales animarán Boca Juniors vs. Estudiantes y San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, o ganar la Copa de la Liga.

Más atrás aparecen los seis que están en zona de Sudamericana: El Pincha (61), San Lorenzo (61), Boca (59), Defensa y Justicia (58), Racing (57) y Belgrano (57).

Boca recupera Advíncula para el miércoles

El pasado jueves, Luis Advíncula recibió la tarjeta amarilla en la derrota de Perú en la visita a Bolivia en La Paz, lo que no le permitirá enfrentar el próximo martes a Venezuela en la siguiente fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Al día siguiente, la Federación Peruana de Fútbol informó que liberó al lateral derecho del compromiso, por lo que el Xeneize podrá contar con él para enfrentar a Estudiantes de La Plata en semifinales de la Copa Argentina.

Así, el lateral de Boca se perderá el segundo partido de la doble fecha contra Venezuela y por eso fue liberado. Ya con la noticia confirmada, el lateral derecho regresará a Buenos Aires y se pondrá bajo las órdenes de Herrón de cara al compromiso ante el Pincha, en una Copa Argentina que es una de las esperanzas del equipo para clasificarse a la próxima CONMEBOL Libertadores.

Gorostegui habló del interés de Boca por el Corcho

En Boca pusieron los ojos en Jorge Rodríguez, mediocampista de Estudiantes de La Plata, aunque, de acuerdo a lo que afirmó el presidente Martín Gorostegui, todavía no llegó ninguna propuesta formal.

“En estos últimos días se ha hablado sobre distintos intereses por su pase, pero no ha llegado nada concreto al club. En el momento que llegue algo, si es que llega algo, lo charlaremos entre todos y veremos cómo se resuelve. Veremos qué nos depara el destino”, señaló en diálogo con Cielosport de La Plata. El Corcho sería uno de los nombres en esa lista para poder reemplazar a Alan Varela, quien emigró a Porto a cambio de 12,5 millones de euros. A partir de ese momento, el Xeneize tuvo que paliar su baja con el doble cinco conformado por Pol y Equi Fernández, pero no pudo encontrar a nadie que pudiera desempeñar ese rol en soledad.