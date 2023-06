Estudiantes define el equipo para recibir al Cuervo

El primer equipo de Estudiantes de La Plata va atravesando la recta final de la preparación, esperando el partido que abrirá la fecha número 21 de la Liga Profesional de Fútbol, recibiendo a San Lorenzo de Almagro en el estadio Jorge Luis Hirschi. Será uno de los encuentros que promete ser de los mejores que tendrá el campeonato argentino.

El cruce entre el tercero y el cuarto del certamen doméstico siempre es un plato atractivo y más en una etapa de definición. El que gane este compromiso se meterá en la conversación directa, aunque River Plate quedó lejos, mientras que el que pierda va a quedar muy lejos, con el peligro latente de no ingresar en la Copa Libertadores, uno de los objetivos tanto para el Pincha y el Cuervo en esta temporada.

En el predio Mariano Mangano de City Bell, Eduardo Domínguez, el director técnico albirrojo, aún no definió la formación inicial que enfrentará a los de Rubén Darío Insúa. Todo indica que Santiago Ascacibar volverá a la alineación titular para este partido, luego de perderse el juego en el Cementerio de los Elefantes en la derrota con Colón debido a que había llegado a las cinco amarillas.

El Ruso no viene teniendo buenas actuaciones, pero el entrenador depositará nuevamente su confianza en él. Fernando Zuqui o José Sosa saldrán del equipo, aunque tanto el DT como sus colaboradores no descartan la idea de romper la línea de cinco defensores ya que entienden que al Pincha le falta algún ingrediente más en ataque.

En caso de que no salgan Zuqui o Sosa, entre Santiago Núñez y Luciano Lollo estará la “víctima” y alguno de ellos ocupará un lugar en el banco de suplentes. De esta manera, el León formaría con Andújar; Godoy, Lollo, Romero, Benedetti; Ascacibar, Rodríguez, Zuqui; Sosa; Rollheiser y Boselli.

Todo se definirá hoy, cuando el grupo superior de jugadores de Estudiantes se encuentre en el Country Club desde las 11.00, aprovechando el feriado largo y tratando de escapar a las bajas temperaturas que azotan a la región y que complican la actividad física en las primeras horas del día. Normalmente los jugadores realizan a cabo su jornada de entrenamiento a partir de las 9.00.

Semana importante en City Bell



La Comisión Directiva de Estudiantes de La Plata no hizo oficial la noticia, pero no será una semana más en el predio Mariano Mangano de City Bell. Más allá de las distintas actividades que tiene el club en sus instalaciones, donde el foco está puesto en la preparación del choque contra San Lorenzo, no serán horas normales en el Country Club.

Es que las instalaciones del Pincha recibirán a un visitante de gran peso del mundo, luego de lo que fueron los distintos entrenamientos de varios combinados nacionales por la Copa del Mundo Sub-20, que tuvo como ganador a Uruguay en el Diego Armando Maradona, en una recordada final ante Italia.

Seguramente en la tarde de hoy se confirme la noticia, que será celebrada de gran forma por los fanáticos albirrojos, en algo que seguramente inflará el pecho de los hinchas. Habrá que armarse de paciencia y esperar.

Los pibes salen a la cancha

Hoy desde las 14.00, los pibes de Estudiantes enfrentarán a San Lorenzo, por una nueva fecha del Torneo Proyección de Reserva. El equipo de Pablo Quatrocchi pretende lograr una victoria más en el campeonato.

Luego de vencer a Colón por la mínima en City Bell se viene otro desafío en el certamen ante el Cuervo, en un choque que se disputará en la Ciudad Deportiva.

Al igual que el equipo de Domínguez, el selectivo pincha tiene 35 unidades y se encuentra cuarto, a 12 unidades del primer lugar, donde Vélez lidera. Segundo está Racing con 37 y tercero Belgrano con 36.

Finalmente, vale marcar que para este partido fueron convocados: Iacovich, Borzone, Tomás Núñez, Orbe, Trombini, Biffi, Cacace, Vazquez, Gómez, Ojeda, Pachamé, Nehuen Benedetti, Cancio, Mariano Ascacibar, Nicolas Palavecino, Agustin Palavecino, Amondarain, Arango, Fabricio Pérez, Quatrocchi, Rodrigo González, Contrera.