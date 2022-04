Estudiantes del resultadismo

Por Daniel “Profe” Córdoba

Estudiantes es efectividad. No es el fútbol espectáculo de River ni Defensa. Jugó muy mal en Mendoza y empató. No fue el mejor primer tiempo con Vélez, pero lo ganó 2 a 1 y terminó goleando. Y contra Central Córdoba no lució, pero se le cayeron los goles del bolsillo y otra vez sumó de a tres puntos y goleó en un fútbol argentino muy parejo.

Solamente estar concentrados y por tener nuevamente la moral muy alta se entiende que vuelva a enracharse positivamente. Jugadores tiene. Lo dijimos el torneo pasado y más ahora que se reforzó. Juegan sabiendo que en la pelota parada tienen ventaja en ataque (da ventajas en defensa) y gana. Un gran lanzador como Fernando Zuqui. Un media punta con habilidad y gol. Tanques de gran cabeceo ofensivo por donde se le busque.

Sin dudarlo y luego de los últimos 3 juegos sus grandes virtudes son: gran moral; tremenda efectividad que hasta le permite dar ventajas en lo defensivo; superado, o no, en lapsos del juego, igual gana o convierte o empata; alegría en su gente. Además, está muy ilusionado. Arrancó la Copa como debía, ganando; en el torneo local está arriba. Pedirle algo más al histórico resultadismo de lo de Uno, ¿para qué?