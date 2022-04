Gloria de Lyon perdió el invicto con Una Arrabalera y le pide la revancha

Hoy por tercera vez en el mes de abril se levanta el telón del teatro del turf del Barrio Hipódromo para ofrecer una función de 13 actos, ya con el horario de otoño instalado, entre las 12.30 y las 18.30. El momento estelar de la velada será la disputa del tradicional Clásico Fortunato Damiani (G. III-1.300 mts.) a correrse en el quinto turno de programación.

Esta carrera forma parte del proceso selectivo de los ejemplares de la última generación en pista, en este caso para las potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2019. Han comprometido su presencia siete participantes dispuestas a sacarse chispas por una recompensa de $858.000. Precisamente, vuelven a verse las caras Una Arrabalera, Milagrosa Sureña y Gloria de Lyon, que en ese orden terminan de definir el Clásico Delis Gómez (G. III-1.200 mts.), separados por medio largo y dos cuerpos y medio, respectivamente. El enfrentamiento es por todo o nada, porque la que gane quedará al tope del ranking de las potrancas de su generación.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en teatro del turf.

Candidatos para esta tarde

1) MOTULEÑO (10) JARDINERO VIP (8) BREVE MESSAGGIO (11)

2) EXCELLENT RATE (5) SHY ENZO (4) FAINT BEACH (8)

3) UP RATE (2) DOCTOR PASSION (5) HIT BAR (6)

4) J BE ZAYAT (8) KISS ME NOW (5) TOM PRINCE (10)

5) GLORIA DE LYON (4) UNA ARRABALERA y Cía. (5-5A) GALA DE GRIS (1)

6) LA LOCA ELVIRAS (1) SALINGER (6) BAMBINA KEY (9)

7) LETRA DE TANGO (4) CAPADOCIA RIM (8) CAROLA SI (5)

8) WINNER BELIS (6) ESPARTANA RIM (5) CHERRY ALONG (10)

9) YA TE VEO (7) WHITE RATE (6) BEAUTY LITTLE ST (2) MILONGA ROJA (5)

10) OSINAGA (1) MOICANA (5) DULCE RAFAELA (8)

11) PLAYA DE NIZA (3) VICUNA MACKENNA (6) ANGIOLOMANIA (11)

12) CON VOS VOY (2) PUPILA TALENTOSA (4) INDIA GATA (10) ZARMAS (7)

13) INDISTINTAMENTE (8) DULCE CANTORA(2) NOCHE DE AMERICA(1) KALCURA SEATTLE (10)