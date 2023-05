Estudiantes: doble turno, doble esfuerzo

Con todos los cañones apuntando al Halcón. Estudiantes de La Plata se encuentra en un momento prácticamente inmejorable. Diez partidos sin perder, ocho triunfos, primero en el Grupo C de la Copa Sudamericana y a dos unidades del escolta, San Lorenzo de Almagro. En ese contexto, el plantel dirigido por Eduardo Domínguez se entrenó ayer en doble turno.

La primera práctica se dio por la mañana en la cancha principal del Country Club de City Bell, en donde los trabajos estuvieron destinados a lo físico en primera instancia y a lo táctico en la segunda. La buena noticia fue que el cuerpo técnico pudo contar nuevamente con Franco Zapiola, quien trabajó a la par de sus compañeros después de lo que fue su lesión en el tobillo. Respecto al equipo, la idea de Eduardo Domínguez es repetir la mayoría de los futbolistas que comenzaron el partido ante Vélez Sarsfield.

El Pincha visitará a Defensa y Justicia el próximo domingo a las 14 en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela. El Halcón viene de empatar 0-0 ante San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro y de siete partidos sin perder, con seis triunfos consecutivos. La única duda que tiene Domínguez para el fin de semana es en la delantera y tiene que ver con Mauro Boselli, quien aún se recupera de la sobrecarga muscular que lo marginó del último compromiso ante el Fortín en UNO.

La Reserva de Quattrocchi recibe al Halcón

Hoy desde las 11 y por la fecha 16 del Torneo Proyección la Reserva recibirá a Defensa y Justicia en City Bell, tras la derrota con el puntero Vélez en la última jornada. Se enfrentarán dos rivales de campañas similares, que se ubican en el segundo pelotón de la tabla de posiciones. El encuentro se jugará en la cancha 5 del Country Club y se transmitirá en directo por Estudiantes Play.

El equipo de Quattrocchi vuelve al lugar seguro, en donde sumó la mayoría de las unidades del torneo: City Bell. Allí recibe a un rival que se ubica tres puntos por arriba. Con 23 unidades, gracias a siete victorias y seis derrotas, al León le cuesta ser regular y mantener una línea, debiendo barajar y dar de nuevo cada vez que sale del Country Club.

Defensa alternó buenas y malas en su campaña, con goleadas prometedoras pero también caídas que lo hicieron ceder unidades. En el registro, el Halcón sumó importantes victorias por 5-0 ante Barracas, y un 4-2 ante Newell’s, tiempo atrás en la fecha 2. En contrapartida, los de Varela sumaron muchos expulsados y tienen una campaña similar de local o de visitante.

Será en definitiva, una buena prueba para saber si Estudiantes puede afirmarse desde sus cimientos, y ubicarse entre los primeros puestos. Para este partido no contará con dos jugadores que fueron convocados para el primer equipo ante Vélez, como son Axel Atum, quien ya debutó profesionalmente, y Martiniano Moreno, quien fue al banco de suplentes.

Boselli acelera su recuperación

El cuerpo técnico de Eduardo Domínguez preservó a Mauro Boselli en el último partido ante Vélez Sarsfield ya que venía sumando muchos minutos de competencia y prácticamente no salió desde la llegada de Domínguez. El histórico goleador se sometió a estudios complementarios durante la mañana y previo al entrenamiento, tras salir con una molestia muscular.

El resultado no arrojó lesión pero si una advertencia muy clara. Por eso no jugó ante el Fortín, aunque podría volver a sumar minutos el próximo domingo ante Defensa y Justicia en Varela. El delantero realizó tareas regenerativas el martes, mientras que ayer efectuó tareas diferenciadas con el preparador físico. Hoy lo empezarán a exigir, aunque la idea de el entrenador es no apresurar los tiempos para no perderlo por una lesión muscular.