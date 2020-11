Estudiantes: dos apellidos de guía para llamar al gol

En tiempos de sequía goleadora y falta de triunfos, Leandro Desábato buscó variantes para recibir a San Lorenzo.



Ayer, en el arranque del fin de semana, Estudiantes se entrenó en la cancha principal del predio albirrojo y el técnico dispuso un ensayo de fútbol formal de cara al encuentro de mañana a las 21.30 ante el Ciclón de Mariano Soso.



En dicha práctica, el Chavo probó un equipo con una sola modificación teniendo en cuenta el último que saltó a la cancha en la derrota 1 a 0 con Aldosivi en 1 y 57. Federico González estuvo entre los titulares en lugar de Leandro Díaz. Vale recordar que el exjugador de Atlético Tucumán fue reemplazado en el entretiempo del cotejo frente al Tiburón de Mar del Plata por un discreto rendimiento en los primeros 45 minutos. En consecuencia, quien ingresó fue Federico González, hoy considerado titular por el cuerpo técnico de Desábato para el cotejo de mañana.



No caben dudas que uno de los mayores problemas que tiene el Pincha se encuentra en la eficacia y la contundencia a la hora de marcar tantos. La estadística de la ex Copa Liga Profesional, ahora llamada Copa Maradona por razones de público conocimiento, indica que Estudiantes es el único equipo de toda la competencia que hasta el momento no pudo marcar un gol. Por dicha razón, para el encuentro frente al líder del grupo 5, el elenco comandado por Desábato iría en busca de los primeros tres puntos y el gol, con Federico González de arranque. A su vez, Mauro Díaz podría ocupar un lugar en el banco de suplentes, en lo que será el último encuentro de local en la primera fase.



De esta manera, el probable equipo sería: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo, Nicolás Pasquini; David Ayala, Iván Gómez; Darío Sarmiento, Lucas Rodríguez, Diego García; Federico González.



El plantel, además, se sometió a una nueva tanda de exámenes de detección de coronavirus, resultando como saldo que todos fueron negativos.

Mejora Pachorra Sabella



Alejandro Sabella, bajo un marco de privacidad y hermetismo, sigue mejorando de su afección cardíaca que lo llevó a permanecer internado las últimas 48 horas.



Ayer se evaluó el alta del exentrenador del Pincha, que en las próximas horas regresará a su casa de Tolosa.