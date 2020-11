Marcela Morelo: “En este año tan particular los recuerdos aparecen en forma de canciones”

Su mejor plan es el nuevo y esperado trabajo discográfico de Marcela Morelo, exitosa cantante que presentó No podrás -difundido por Cristian Castro- como muestra de lo que será todo el material. No podrás es solamente un anticipo del nuevo álbum de la artista, producido en colaboración con Rodolfo Lugo, que tendrá su presentación oficial desde el Movistar Arena el día de cumpleaños de Morelo.



En diálogo con diario Hoy, además de repasar su presente, cuenta cómo vive la pandemia, los cambios tecnológicos y más.

—¿Cómo estás en este año tan complicado, y ahora lanzando un nuevo disco, la versión “latina” de Otro plan?



—En Otro plan hicimos versiones de canciones en inglés al español y, claro, este es todo en español con canciones divinas, muy importantes para mí, que cumplieron una función en mi vida; las aprendí, las canté muchas veces cuando trabajaba en los bares de Buenos Aires. Representan un momento de mi vida y, en este año tan particular, los recuerdos aparecen en forma de canciones, que me encanta cantar. No podrás es la primera de ellas que formará parte del disco Tu mejor plan, que saldrá en breve y presentaremos el 13 de diciembre a las 20 horas en un live streaming.

—Es el primero, ¿verdad?



—El primero, el último y el único, porque no habíamos hecho antes, y estamos muy contentos de poder atravesar esta experiencia de mostrar lo que uno hace a través de las pantallas. Es emocionante e importante para tener esa conexión que hoy existe, porque por el hecho de que una se quedó adentro, aparecieron otras conexiones, en lo espiritual, con la mente, como cuando pensás en alguien y te llama, esto no había y ahora es otra cosa. Nunca hice un streaming y la falta del público es fuerte.

—Además tu música es ritmo, baile, ansiedad. Acá tendrás la incógnita…



—Va a ser esto que te digo, se siente mucha vibra, ya tuve devoluciones.

—El video es muy divertido, tiene algo de Perdidos en Tokio, el karaoke, empezás de una manera el relato y después te soltás…



—Claro, y todas las canciones son populares, porque eso tenés que reunir cuando vas a cantar a un bar, me gusta toda la música, pero esta, latinoamericana, romántica, con canciones lindas. Al principio pensaba cómo iba a cantar eso, de voces tan conocidas.

—Pero en Otro plan hiciste ya eso, y tus versiones se hicieron tanto o más conocidas que las originales…



—Sí, como por ejemplo Luz del cielo, la versión de Moonlight shadow, muchos creen que es mía.



—Mejor…



—Como dice Sandra Mihanovich, el que la canta la tiene, para mí es un desafío romper la barrera de un sonido que ya tiene la canción, en este caso Cristian, en otros casos Gloria Estefan, Selena.

—¿Nos decís todo el repertorio?



—Algunos nombres ya te dije, algunos son cantantes, otros compositores, por ejemplo Cristian no es compositor de esta canción, pero es de él. Es muy lindo el desafío de cantarlas y el streaming, que es el día de mi cumpleaños, esperando estos nuevos tiempos que van llegando... creatividad, nuevas formas, todo un movimiento que se tiene que generar con todo este tiempo que se está viviendo.

—¿Cómo fue la curaduría y qué buscabas en ella?



—Para empezar son canciones bellas que me gustan cantar y listo, no tiene mucha explicación. Para mi marido, que me produce, y para mí, cuando vamos a la compañía ya tenés que tener un playlist para escuchar, y a partir de ahí se abren los caminos. Uno explica un disco, pero siempre tenés que darle play.

—Si alguien no conoce tu trabajo, ¿cuál sería la playlist ideal para que te conozca?



—Corazón Salvaje es muy crucial, tiene que estar, es la primera que se dio a conocer y me abrió muchas puertas, Tormento de amor, Ponernos de acuerdo, Dame alguna razón, Luna Bonita, Para toda la vida, Sin un beso, Tu boca, Jamás te olvidaré.

—Un temón…



—Sí, lo grabé en Tu boca con Los Nocheros, divina, y después lo grabó una japonesa, amiga de Mercedes Sosa, en japonés, y después Mercedes, grabamos en Cantora, muy hermoso.

—¿Te gusta participar con otros artistas?



—Sí, muchísimo, tengo muchos duetos bendiciones son, con Bahiano, con Daniela Mercury, con Abel Pintos, con David Lebón, este año hice muchas.

—¿Después del streaming y el disco qué más se viene?



—Algo muy fuerte que aún no puedo contar, se está confirmando. Algo completamente distinto a lo que hago, por eso te decía que no me gusta hacer la plancha, me meto en cada lío, y después no sé, haremos algo para los autos, algún streaming para el verano, pero no puedo hacer futurología; es más el día a día que nunca.

La familia, la música, los éxitos

Dueña de una extensa y popular carrera, Morelo reveló detalles de su éxito ante Hoy.

—¿Hay un secreto para mantenerse vigente y aggiornada?



—¿Cuál sería la clave? Estoy todo el día así, tocando, cantando, la vida, mis hijos, todo se gesta acá haciendo cosas. En una entrevista me decían ¿cuándo podía hacer la plancha? y nunca la hago, me gusta estar activa y tengo tres hijos chicos y hay que estar siempre.

—¿Cómo coordinás eso?



—Mi marido es un sol y lidiamos y hacemos todo. La música ayuda un montón, hoy por ejemplo canté, ensayé, ahora hago las notas, es muy lindo, tengo un trabajo, una vocación, muy hermosa.