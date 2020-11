Feylus: “Cada canción es una vivencia”

Nacido en Perú, Feylus es un cantante, músico y compositor que logró recorrer el mundo entero para luego elegir una ciudad en Holanda como su lugar en el mundo.

Allí puso manos a la obra para cumplir su sueño y convertirse en un artista a tiempo completo. De esta manera, trabajó en diversas canciones junto a un productor y, además, está escribiendo para el próximo disco que dentro de poco será de público conocimiento.

En diálogo con diario Hoy, el hombre reflexionó sobre el camino andado y presentó 500 veces, su última producción.

Vale mencionar que la obra sonora está basada en las “relaciones tóxicas”, según afirmó su referente.

Es por ello que ha creado empatía con los seguidores, convirtiéndose rápidamente en un éxito a causa de sus reproducciones y escuchas.

—¿Cuál es el encanto del oficio elegido?

—Está dado en compartir mis vivencias, lo transitado en todo este tiempo, tanto en Holanda como en mi país de origen. Las experiencias las transmito a través de las canciones. En estos momentos de pandemia, puedo llegar hacia todo el público a través de las redes sociales. A pesar de no poder tener el contacto directo, las emisiones digitales ayudan a mantener la química con las personas que me siguen.

—¿Cómo es recepcionado tu arte en el exterior?

—En Europa, la música latina está muy aceptada porque se abrieron fronteras, la gente entiende los conceptos y se mueve en esos estilos. Precisamente en Holanda hay artistas que continúan este concepto.

En mi país de nacimiento, Perú, también sucede lo mismo, más que como en Argentina, hay diferentes estilos y aprecian lo que uno hace. La recepción también fue muy buena.

—¿Por qué decidiste instalarte justamente en Holanda?

—Junto a mi familia estuvimos viajando mucho a este destino y luego regresamos a Perú. De hecho, tiempo después, mis hermanas se instalaron en el viejo continente y así tuve la oportunidad de quedarme. De esta manera, el resto de la familia viene, cada tanto, a visitarnos. Así estamos juntos.

—Tras el momento inusual que vive la humanidad, ¿cómo es un día de tu vida? ¿De qué manera se modificó tu rutina?

—Me levanto tarde si es que no tengo que hacerlo, luego medito, tomo el desayuno. Más luego voy al trabajo que requiere mucha atención pues tengo contacto con adultos mayores que sufren demencia. Esta profesión me ocupa dos o tres días de la semana, el resto del tiempo está abocado para la composición y producción de la música. Cuando sueño una melodía, me levanto, la grabo y al otro día retomo este momento para ver si es viable como canción.

—Tu canción Quinientas veces se convirtió en un hit, ¿por qué crees que generó empatía con el público?

—Es una vivencia propia que llegó a tantas personas porque se sintieron identificadas por la letra. Al principio, la ideamos como balada pero luego mutó a un estilo más pop. Habla de las relaciones tóxicas y la búsqueda del amor verdadero.

Tengo muchos proyectos, temas para producir y me divierten que es lo más importante. Cada canción tiene una vivencia. Soy como un camaleón, porque diversifico los estilos y géneros.