Candela Vetrano: “La magia de Candente se terminó de concretar cuando lo grabamos”

Sus comienzos fueron en Agrandadytos. Ella integraba una mesa de debate, en la que Dady Brieva oficiaba de moderador, y pese a su corta edad se desenvolvía con total naturalidad frente a las cámaras. En el 2003 se sumó al universo de Cris Morena donde hizo una extensa carrera comenzando por Rincón de luz y siguiendo por Casi ángeles, para más tarde protagonizar Supertorpe.



Luego se alejó de las propuestas orientadas al público infanto-juvenil, para dar cuenta de una amplia versatilidad en la construcción de personajes. Y ahora se anima a ponerse como centro de escena en Candente, un ciclo de streaming en el que despliega su costado más cómico. La primera presentación será el 29 de noviembre a las 20.30, y en este marco, Candela Vetrano conversó con diario Hoy y adelantó algo de lo que se verá en la cita del domingo.

—¿Cómo estuviste pasando la cuarentena?



—Tuve etapas como todos. Al principio de la cuarentena muy bien, disfrutando muchísimo, casi sintiéndome de vacaciones, como que todo era un plan, cocinaba, todo era increíble; y después hubo momentos con fiaca, pero queriendo activar, atravesada por toda esta situación del mundo, como que todo estaba mal y me ponía mal.

—Pero el contexto no te frenó porque ahora sale Candente…

—Lo de Candente fue una casualidad hermosa que la verdad fue de las mejores cosas que me pasaron en la cuarentena porque me mantuvo muy activa y me despertó algo... Yo siempre fui muy emprendedora, pero me generó el querer ponerme al hombro un proyecto más llevado como a la producción y eso es algo que nunca había hecho, así que estoy muy contenta.

—¿Cómo surgió?



—Nació por Adrián Díaz. Él era el fotógrafo de Casi ángeles, Supertorpe... te diría que de todos los proyectos que hice, Adri hizo las fotos, y a Cris Morena le organizaba todo lo que era la página de Aliados; es un genio, se encargaba de toda la comunicación y lo conozco hace muchísimos años. Me escribió y me dijo que había armado una plataforma nueva que se llamaba MonaMultimedia y que quería lanzarlo con algo que hiciera yo para streaming. En ese momento recién empezaba esta modalidad y yo no tenía ni idea, no veía de qué manera yo podía hacer algo. Y me contactó con Edu Morales, un creativo publicitario, director y actor, para que pensáramos algo juntos. Básicamente entre ellos dos me trajeron esta idea de Candente que desde el primer momento que la leí me pareció una genialidad, estaba muy bien escrita, tenía mucho humor, me sentía muy identificada con ese humor y además me generaba un desafío muy grande que era tener que hacer muchos personajes. Ensayamos muchísimo y Edu fue un gran director, siempre me hacía salir de mi zona de confort con los personajes y a cada uno le encontramos su gracia.



—¿Cómo fue armar esos personajes que son tantos, tan distintos entre sí, tan reales por momentos, pero llevados al absurdo?



—Hubo personajes que fueron más fáciles, que me fluyeron más y otros que eran muy difíciles y hasta llegué a frustrarme y por momento decir 'no sé cómo encararlo’. Y la magia se terminó de concretar cuando lo grabamos porque para mí hacerlo fue como un estreno: tenía mucha letra para estudiar, grabamos todo en dos días y eran doce personajes que tenían dos monólogos cada uno, fue un gran desafío porque además sabía que un poco el tiempo de producción dependía de mí.

—¿Qué nos podés adelantar sobre el formato y la presentación?



—El formato de Candente es el estilo de un programa de compras de cable, donde hay una conductora que va presentando a diferentes personajes y productos. El primer programa va a ser el 29 a las 20.30 horas, del próximo todavía no tenemos fecha de estreno, pero la idea es que sean cinco episodios con tres invitados cada uno. En este primero van a estar Mica Lapegüe, Fer Metilli y Rodri Noya.

—¿Cómo vivís esto del streaming?



—Creo que depende mucho del producto. Me parece que la idea está buenísima, que hace que gente de todo el país y del mundo puedan ver el espectáculo y me parece que ha sido una fuente de ingreso para muchos artistas en este contexto. Entonces no sería desagradecida con el streaming porque me parece que está buenísimo para un montón de cosas. Es algo nuevo y todos nos estamos acostumbrando.

—¿Cómo venía tu año y en qué quedaron los proyectos?



—Este año iba a ser una obra de teatro en el verano y tenía algo que se iba a activar en agosto, pero no se hizo nada. Era un año en el que tenía muy pocas expectativas, ya que había laburado mucho en el 2019 con ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza) y sentí que este 2020 iba a ser un año como de silencio.

—¿Cómo planeás el año próximo después de un 2020 tan atípico?



—Tengo planes para el año próximo, pero como la vida y por lo menos esta pandemia me ha enseñado, mucho planes uno no puede tener. Soy consciente de que no tengo el control de nada y que todo puede suceder. Tengo un par de planes, pero nada concreto, y estoy muy abierta a que literalmente todo puede pasar.