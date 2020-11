Música, animación y realities para maratonear

SELENA, LA SERIE

La historia de la artista más importante de la música latina será plasmada en una serie. Para la elección del elenco se priorizó su origen hispano. Se narra la épica gesta de su esfuerzo y pasión en una trayectoria que comenzó de manera familiar y muy humilde, hasta llegar a la cima del éxito y que tuvo un trágico desenlace en manos de una fanática. Netflix.

NAILED IT

Cuando uno no puede llegar a imaginar siquiera los desastres que pasteleros no profesionales pueden generar en sus cocinas, llega este programa. Allí se revela el costado más bizarro del delicado arte de decorar tortas, cupcakes y dulces. Cuatro temporadas de la original más versiones españolas y mexicanas hacen de esta original propuesta uno de los placeres culposos de la TV. Netflix.

LOSING ALICE

Este thriller psicológico cinematográfico neo-noir sigue la historia de Alice, una directora de mediana edad, y su creciente obsesión por una joven guionista, Sophie, cuyo guión oscuro y problemático parece más realidad que ficción. Fue creada, escrita y dirigida por Sigal Avin (The ex list). Llevará al espectador a través de la mente de su protagonista utilizando flashbacks y flash-forwards en una narrativa compleja . 22-01 en Apple TV+

EL BUENO, EL MALO Y EL DIEGO

Será parte del ciclo Grandes Momentos del Fútbol. El episodio repasará la historia de Maradona como jugador a partir de entrevistas con Carlos Salvador Bilardo, Guillermo Coppola, Juan Simón y Osvaldo Ardiles, entre otros destacados del deporte. Mañana 22.35. History.

BUTTERFLY



Max es un niño que desde sus 11 años se percibe como niña y debe lidiar con sus padres que quieren protegerlo. Sin embargo tienen ideas completamente distintas de cómo hacerlo, lo que genera un duro enfrentamiento entre ambos. Apasionante relato que estrena el jueves 3 de diciembre a las 20 en Europa Europa.

PIXAR EN LA VIDA REAL



Esta serie de acción real trae a los personajes y momentos más icónicos de las películas de Pixar al mundo real. Fue filmada en locaciones dentro y alrededor de la ciudad de Nueva York. Sorprende y deleita a personas en diversas ubicaciones de la ciudad mientras están en sus rutinas y cuando menos lo esperan. Disney +.

El juego de las llaves prepara nueva temporada

Amazon Prime Video anunció el comienzo de grabaciones de la segunda temporada de El juego de las llaves, trayendo de regreso a los personajes de esta historia pero con nuevos jugadores. La primera se estrenó en 2019 y en ella conocimos a cuatro parejas amigas entre sí, que llevaban años en sus respectivas relaciones y decidieron intercambiarse para luego enfrentar al impacto. La cantante mexicana Alejandra Guzmán estará en la partida.

Los creadores de Industry revelan detalles del show

Todos los lunes a la medianoche en HBO se ve Industry, creada y producida por Mickey Down y Konrad Kay. Ambos dejan al desnudo el mundo de las finanzas del que fueron parte en el programa protagonizado por Myha’la Herrold.



“Cuando hicimos el pitch con HBO y BBC nos concentramos en cómo nosotros conocíamos el universo por haber trabajado en las altas finanzas. Es lo que tratamos de trasmitir: el mundo super adictivo de las finanzas, pero también las amistades, la mixtura de géneros y razas. Creo que es una buena manera de vender el show, pero es mucho más que eso”, menciona Kay a diario Hoy.



“Escribimos nuestras experiencias pero tratamos de hacer un algo contemporáneo, no basado en el pasado, así que investigamos cómo es ahora, la cultura, cómo ven esto más que un trabajo y cómo las personas se hacen responsables de sí mismos en ese mundo”, suma Down.



“Queríamos un gran cast con diferentes formas y colores, y creo que la mezcla de todos como la mía y la de Mickey era interesante”, concluye Kay.