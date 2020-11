La actriz de Precious, Gabourey Sidibe, anunció su compromiso

A inicios del 2020, la vida tal como la conocíamos sufrió un freno debido a la pandemia mundial e imperante del coronavirus. Esto requirió medidas en ciertos países, como confinamiento social, preventivo y obligatorio para evitar los contagios y la expansión de la enfermedad. Mientras, las actividades destinadas al deporte, el entretenimiento o el espectáculo fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Ahora, con protocolos, se están retomando nuevamente.



En este caos de pérdidas e incertidumbre, el amor triunfó porque la actriz Gabourey Sidibe, reconocida y nominada al Oscar por su desempeño en Precious, y su novio Brandon Frankel anunciaron su compromiso a través de un emotivo video que fue compartido en las redes sociales. Allí, reflejan la felicidad mutua y ella alza su mano para visibilizar la sortija que luce en su mano. Para finalizar, el prometido saluda con entusiasmo reiterando la decisión que tomaron en conjunto.

Horas más tarde, los tortolitos compartieron fotografías donde relataron cómo fue entablada la propuesta. Sucede que el hombre grabó las palabras:“¿Te casarías con mi papi?”, en la placa del gato, que es la mascota en común. Luego reiteró el mensaje con unos globos dorados y pétalos de rosa plasmados sobre el lecho de descanso.



La mujer, que ganó popularidad en el 2009 por el mentado filme, escribió en Instagram: “Es raro que la gente piense que ya estamos casados, supongo que nuestros corazones e intenciones del uno para el otro son tan claras. Mi mejor amigo me lo propuso y ahora lo puedo tener para siempre. El hombre más divertido que jamás he conocido. Cada momento con él es una alegría. Él es el socio que pensé que era demasiado independiente para necesitarlo. He aprendido mucho sobre mí a través de él y me siento agradecida y emocionada de aprender más sobre el mundo entero con él a mi lado. ¡Mi pareja, mi mejor amigo, el papá de mis gatos, mis hombres, mi corazón, mi prometido!”.



Por su parte, el futuro marido también dio a conocer su felicidad ante la inmensa decisión: “Estoy tan emocionado de pasar el resto de mi vida con la mujer más increíble, divertida, hermosa e inspiradora que he conocido. No podría imaginar una vida sin ti; hacemos el mejor equipo y lo todo lo hacemos divertido y memorable. Me gustó, así que le puse un anillo en el dedo. Te amo hasta la luna y de regreso”.



Vale mencionar que el candidato es una figura relevante en el universo digital dado a que está abocado al marketing online, las tecnologías y el branding. Su última campaña exitosa fue para Calvin Klein y las figuras de Hollywood le confían la administración de las redes sociales o páginas web.