“Este disco es autorreferencial, es el que más me descifra, describe y relata”

Cuando lo describen por sus facetas, generalmente citan que es actor, mimo, cantante, director… Un enorme abanico de cosas. Sin embargo, él aclara: “Soy todo eso porque son los vehículos que yo utilizo para contar historias. Pero si me dan a elegir, me quedo con la música porque es la que más me hace vibrar y más me emociona. Por eso, siempre ha estado ahí de alguna manera”.

Dando cuenta de eso, el viernes 20 Manuel Wirzt lanzó Todo, su último disco de estudio. La cuarentena por la pandemia y el parate obligado no lo echaron atrás y la música una vez más está ahí. Por eso, el 12 de diciembre, estará presentando este nuevo disco vía streaming. Y en diálogo con este multimedio, Manuel habló de todo y nos adelantó algunos detalles.

—Acaba de salir Todo en un contexto atípico, ¿cómo lo viviste?

—Salió el viernes pasado después de tres años de laburo. Me agarró en medio de la pandemia, pero decidí lanzarlo igual porque dije ‘quiero que cada vez que se hable del 2020, yo pueda contar algo lindo que me pasó’. Y encima eso lindo se llama Todo.

—¿Por qué ese nombre, más allá de que hay un tema que se llama así?

—En primer lugar porque me parece que es una canción hermosa. Es una especie de compendio de todo lo que pasa cuando uno se enamora, como una especie de tabla de mandamientos del amor, es decir, te pasan tales cosas. Y por el otro lado, creo que este disco es muy autorreferencial, es el que más me describe, me descifra y me relata. Generalmente, cuando me preguntaban sobre las canciones, yo siempre digo que en su mayoría son ficciones, es decir, parten de una emoción y después la ficción va construyendo y va terminando de armar eso que está relacionado a un deseo, a una situación puntual y que la gente a veces se identifica. Cuando ocurre esa identificación es cuando se logra el gancho, el éxito o por lo menos el círculo final entre el artista, su obra y el espectador se cierra. Pero en el caso de este disco, la ficción no estuvo tan presente. Creo que el tiempo me dio la posibilidad, después de diez años de no entrar a un estudio, de meterme y comprometerme con cada una de las historias que están escritas.

—Me imagino que habrá implicado cierta introspección al ser tan autorreferencial, ¿cómo viviste el proceso compositivo?

—Creo que tiene que ver con la vida, con que uno se va conociendo más y va entendiendo un montón de cosas que cuando es joven no registra. Quizás la velocidad con la que pasan delante de mí las cosas hace que yo pueda interpretar mejor ciertas situaciones. No dejo de lado que este es un conjunto de emociones hechas canción, pero a veces esas emociones quizás no eran percibidas o no las entendía y a esta altura de mi vida, con toda la experiencia de un camino recorrido, las comprendo. Acá es cuando me cae la ficha de lo que mi viejo decía siempre: es más importante entender que saber. Y eso que antes era una frase, ahora es una regla que trato de seguir. Entonces, Todo es lo que soy en este momento, lo que tengo para decir, lo que entiendo de mí, del amor, de la justicia y de la falta de la misma...

—Más allá de lo que escribiste, tomaste otros temas muy conocidos y los reversionaste pero en otros géneros al original, ¿por qué fue eso y cómo se dio esa selección?

—Porque son esas canciones que a mí me hubiera gustado componer y no me da el cuero (risas). Y como soy muy consciente de mis limitaciones, me atreví a agarrar Uno, un tema de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo, y jugar a que es mío para permitirme ponerle la ropa que le hubiera puesto si fuera mío. Cada vez que escuché esa canción, siempre me sonaba blusera, jazzera...

—No es el primer tango que tomás prestado…

—No. Cuando hice la versión del tango Tarde, que es una canción que mi viejo siempre cantaba y fue una de las primeras que aprendí a cantar sin saber nada del amor, del dolor, ni nada... La cantaba por repetición, pero dicen que el tango siempre te está esperando a la vuelta de la esquina y cumplís 40 y ahí está la vida. Porque el tango te canta y te muestra lo que es la vida.

—En este disco tuviste invitados muy exitosos y distintos, ¿cómo fue la elección de cada uno?

—Con Diego Torres nos une una amistad desde los años 90, hemos compartido muchos momentos y hemos hecho cosas juntos. Es un tipo muy generoso y talentoso y con él salió Desde que te vi. La produjo junto a su socio, e hicieron un trabajo excepcional, le dieron un swing, le pusieron una ropa que yo no le hubiera podido poner. A Dani La Chepi la conocí cuando protagonizó el clip de Loca de mi corazón, el primer corte que saqué, y canta como los dioses, así que durante la pandemia apareció una canción de último momento, la número 12 que se llama Imposible y lo cantamos juntos. Y Rada es un tipo muy generoso y gran artista con el que habíamos hecho algunas cosas juntos y salió Por qué será, una cumbia que era para cantarla con él.

—El 12 de diciembre te vas a estar presentando vía streaming…

—El 12/12 a las 21 voy a estar presentando estas 12 canciones por streaming a través de Ticket Hoy, junto a mi banda. Y por supuesto va a estar el repertorio clásico de todas las canciones que la gente también quiere escuchar. Además, va a ser un show en vivo, entonces voy a interactuar con el público a través del chat.

—¿Cómo vivís esto de que sea en modalidad online?

—Tal vez no es como esperábamos, pero necesito hacerlo, estar en contacto con la gente, que mis músicos trabajen, y esta es una manera nueva de poder generar un vínculo con el público. Sé que no va a ser lo mismo que un concierto con gente, pero tenemos que ir aprendiendo y construyendo nuevas formas de poder vincularnos. A mí el streaming me gusta, me parece bárbaro, es la opción que tenemos ahora y me ayuda el hecho de haber hecho mucha televisión. Pero obvio que espero que vuelvan los conciertos en los que pueda ver al público y escucharlos cantar.

Manuel Wirzt recordó al astro futbolístico

Al día siguiente del fallecimiento de Diego, este multimedio conversó con el músico que se mostró indudablemente conmovido por la noticia. Su fanatismo por River no le impidió ser “maradoniano” y gritar los goles que el astro hizo con la camiseta azul y oro.

Al ser consultado al respecto, recordó una anécdota: “Ese día histórico en Ritmo de la noche en el que Marcelo Tinelli unió a Diego y a Carlos Menem después de que tuvieran una gran diferencia, yo cerraba con mi banda y él me pidió un autógrafo para las chicas. No lo podía creer, me temblaban las manos, las piernas, y no pude reaccionar”.