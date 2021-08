Estudiantes fue demoledor en el complemento y goleó 4 a 0 a Arsenal en UNO

Pinchó y cortó: Estudiantes alejó a los fantasmas y en su casa, con un demoledor segundo tiempo, goleó categóricamente 4 a 0 a Arsenal, en el marco de la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Los autores de la goleada albirroja en la noche de este lunes fueron Leonardo Godoy, Fabián Noguera, Leandro Díaz y Manuel Castro.

El Pincha, que venía de dos derrotas consecutivas, ante Independiente como local y frente a Newell’s en Rosario, dio vuelta la página, dejó atrás las caídas, y sumó de a tres en su casa para volver al pelotón de arriba.

Los resultados del sábado y domingo colaboraron, por los dirigidos por Ricardo Zielinski quedaron a tan solo dos puntos de los líderes del torneo.

PRIMER TIEMPO

La primera parte del partido fue poco vistosa. Estudiantes no generó peligro en el área visitante y eso derivó en pocas llegadas de gol. Fue Arsenal quien se animó a más y tuvo dos ocasiones importantes en los pies del ex Gimnasia, Nicolás Mazzola.

El delantero quedó un par de veces mano a mano con Mariano Andújar, una en off side, pero no pudo definir bien por lo que el marcador no se movió.

Con pocas ideas, ambos equipos se fueron al vestuario tras un ácido primer tiempo para el espectador.

SEGUNDO TIEMPO

En arranque del complemento fue muy parecido al primero. Si bien el Pincha empezó a tomar las riendas del partido, no se notó hasta ese momento un verdadero cambio.

Todo cambió pasado los 15 minutos cuando apareció un cabezazo de Godoy que pasó por arriba de todos e ingresó en el ángulo. El grito de desahogo fue enorme y a partir de ahí fue todo del León.

Arsenal se mostró débil y hasta por momentos pareció un equipo de una categoría inferior. Esto lo aprovechó el equipo de Zielinski que en una ráfaga de segundos marcó por suplicado gracias a Noguera y Castro.

Ya sobre el final, para cerrar la tremenda remontada en relación al primer capítulo, apareció Leandro Díaz, que se desmarcó y definió ante la humanidad del arquero.

De esta forma el Pincha no sólo sumó tres puntos importantes, sino que se repuso de la caída en Rosario y se prendió a los primeros puestos del certamen.