Estudiantes le apunta al Ferroviario para no perder el tren

Volvió sin descanso. Estudiantes entró en el tramo final de la temporada y, con un buen comienzo pero con un bajón en el medio, intentará cerrar con la clasificación a la Libertadores 2024 y la chance de consagrarse en la Copa Argentina. En esa línea, y después de lo que significó el triunfo ante Defensa y Justicia por 2 a 1 en el estadio Jorge Luis Hirschi, el plantel profesional retomó los entrenamientos en el Country Club de City Bell con la mira puesta en el compromiso del próximo viernes ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

La actividad se desarrolló por la mañana y el grupo se dividió en dos. Por un lado, aquellos futbolistas que jugaron más de 45 montos, quienes efectuaron tareas de kinesiología, gimnasio y regenerativo, mientras que el segundo grupo realizó tareas físicas y con pelota en la cancha principal del predio.

En cuanto al equipo, Eduardo Domínguez quedó conforme con los que salieron a jugar frente al Halcón, tan es así que dijo: “Superamos a un gran rival y necesitábamos esta victoria para el sprint final. El equipo entró con determinación, carácter y personalidad”.

Y agregó: “Hoy (por el domingo) entendimos lo que marcaba este partido. Llegamos bien para estos últimos partidos, pero esto se construye todos los días, mañana volvemos a entrenar pensando en el viernes. El equipo no tuvo descanso en la temporada. En medio de esa vorágine cuando teníamos semanas largas las usábamos para recuperar. Necesitábamos una semana así para entrenar y volver a nuestro ABC”. “Hay un objetivo institucional claro. Vamos a luchar en estas dos fechas y el ingreso a las copas se va a definir en la última. Hay que ganar en Santiago”, cerró el entrenador.

Sin embargo, el domingo no todas fueron buenas. Ayer se confirmó que José Sosa, pieza fundamental del equipo, que fue reemplazado en el entretiempo por una molestia en su hombro derecho, tiene una luxación. De esta manera, el mediocampista no podrá estar en la visita a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba por la fecha 13 la Copa de la Liga y, además, es duda para la semifinal de la Copa Argentina y lo que resta del año. La ausencia del Principito no es una más en el Pincha, ya que viene siendo de lo mejor del equipo, manejando los tiempos y siendo protagonista clave en el armado de juego.

Eduardo Domínguez tiene diferentes variantes y posibilidades para reemplazarlo, siendo una de ellas el ingreso de Gonzalo Piñeiro, quien entró en su lugar en el último partido en Uno. Otra opción posible es la de Axel Atum, con menos marca que Piñeiro pero más creativo y con características generales más parecidas a las de José Sosa. De no conformarse con ninguna de estas variantes, Domínguez podría modificar el sistema y pasar a un 4-3-3, retrasando a Benjamín Rollheiser o a Franco Zapiola e ingresando a Matías Godoy o a Mauro Méndez en el ataque. Vale recordar que el Barba tampoco podrá contar con Santiago Ascacibar y Luciano Lollo, ambos lesionados.

Zuqui, de las críticas a su vuelta al gol

Tras el 2-1 ante Defensa y Justicia, Fernando Zuqui, que era uno de los apuntados por la gente en los últimos partidos, habló de la victoria, del rendimiento personal y del equipo. “En el primer tiempo había tenido una jugada similar, que me había quedado en el área y, por querer definir rápido, tenía en mi cabeza que, cuando me quede otra, tratar de tomarme un tiempo más. Por suerte sirvió para que el equipo consiguiera los tres puntos, que son muy importantes”, comenzó en cuanto a su gol.

Luego se refirió al bache futbolístico que atravesó el equipo tras la eliminación con Corinthians y a la necesidad de volver a ser el que saben que puede ser. “Fue un golpe duro, teníamos una ilusión muy grande. Apostamos muchísimo. Nos dolió. Y nos costó volver a encontrarnos”, remarcó.

“De a poco estamos volviendo a ser el equipo que queremos. Contra un gran rival, dejame remarcar eso, porque Defensa y Justicia juega muy bien, creo que fuimos superiores y merecedores de la victoria”, agregó.

La Reserva se despidió con derrota

Ayer por la mañana, Estudiantes cerró su participación en la Copa Proyección de Reserva con una derrota en su visita a Lanús. Los dirigidos por Pablo Quatrocchi cayeron 1 a 0 ante el Granate en condición de visitante, resultado con el cual cerraron su participación dentro de la Zona B del certamen, sin la chance de acceder a los cuartos de final.

Mauricio Carrillo fue el encargado de marcar el único gol del partido, a los 42 minutos del segundo tiempo de un partido sin mucha acción, pero cargado de emociones. Y es que más allá de lo hecho por el Pincha los de Acosta se jugaban la chance de meterse en cuartos, algo que finalmente no sucedió.