Estudiantes mereció empatar ante River

POR DANIEL "PROFE" CÓRDOBA

Vino River Plate al estadio Jorge Luis Hirschi, y llegó un Millonario con conflictos entre sus jugadores y su director técnico Marcelo Gallardo, producto de los muy bajos rendimientos de los últimos partidos. El encuentro que ganó la Banda por 2-1 aquí en la ciudad de La Plata termina siendo muy fácil de comentar y más aún de resumir.

Estudiantes de La Plata planteó y jugó pésimamente el primer tiempo y mereció irse perdiendo 2-0, con goles de Facundo Colidio y Maximiliano Meza para la visita.

El segundo tiempo fue exactamente a la inversa. River hizo mal los cambios, jugó pésimamente el complemento y producto de eso, el equipo de Eduardo Domínguez mereció empatar el partido.

Con eso solo basta para resumir lo que fueron casi 100 minutos de partido. Lo risueño es que la gente de Estudiantes apenas se produce una situación que consideran que el árbitro debería haber pitado en favor del conjunto albirrojo, empiezan a insultar a Claudio Tapia y a la Asociación del Fútbol Argentino.

Yo me pregunto, a Estudiantes le dieron un penal y Guido Carrillo lo erró, tuvo uno o dos mano a mano, y los erró, ¿me quieren explicar qué culpa tiene el presidente de la AFA? Si Estudiantes no aprovecha sus oportunidades que ya de por sí son muy pocas y cada partido menos.

A pensar en la Academia

Estudiantes jugará este miércoles a las 19.00 contra Racing Club en lo que será la fiesta del campeón de la Sudamericana, ya que la Academia se reencontrará con su gente luego del título obtenido en Paraguay. Habrá que esperar para ver el once que piensa poner Domínguez, aunque está claro que Carrillo tiene que iniciar el juego y desarmar la idea de José Sosa de nueve, que pese a jugar en ese puesto está teniendo un alto nivel de juego. Lo más problemático es la defensa, con una dupla central que no se encuentra y no da la talla.