Estudiantes pone primera en City Bell

A dar vuelta la página. Sin lugar a dudas que el empate 1-1 del miércoles por la noche ante el Red Bull Bragantino por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana dejó un sabor a poco. Por lo que busca Estudiantes, por haber quedado jugado con un hombre de más por más de media hora de partido y porque no le servía el punto teniendo en cuenta que ahora no depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final del certamen continental.

La igualdad le cayó mucho mejor al equipo de Brasil que ahora solamente deberá ganar ante el débil Tacuary de Paraguay, mientras que el Pincha tendrá que ganarle a Oriente Petrolero, esperar que Bragantino no gane, o bien hacer más de cuatro goles de diferencia del resultado que consiga el elenco dirigido por Pedro Caixinha.

Por eso ahora, el plantel tendrá que cambiar el chip y poner el foco en el torneo local. El martes visita a Colón en Santafe desde las 18 por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol con el claro objetivo de poder sumar de a tres para arrimarse al líder, River. Hoy desde las 10 volverán a los trabajos después de lo que fue la jornada libre de ayer.

“Esto sigue abierto”

Eduardo Domínguez analizó el desarrollo del juego con Bragantino: “No salió el primer tiempo y entendimos que era una posibilidad cuando nos enteramos de la formación de Bragantino, que hizo un planteo conservador para evitar nuestro ataques. No tuvimos la tranquilidad que debíamos tener para circular la pelota. Desde el inicio fuimos más, quizás carecimos de la profundidad clara, sin embargo los jugadores entendieron cómo jugar este partido. Nos faltó entrarle en los últimos metros. Ellos se aferraron al empate. Esto sigue abierto y tenemos con las mismas posibilidades. Al equipo lo respetan”.

“Cuando no podés abrir una defensa muy baja, necesitás de una individualidad y mucha lucidez. Al equipo lo respetan cada vez más, eso a nosotros nos da una pequeña satisfacción. Es un empate, no se perdió. Hay que recuperarnos y pensar en el partido que se nos viene por el torneo”, prosiguió declarando en la conferencia de prensa.

Para finalizar, dijo: “Seguimos con la cabeza alta para competir, sabemos las cosas a mejorar y cuál es nuestra búsqueda. Es difícil controlar todo lo que vienen haciendo, ellos interpretan continuamente el juego. Tendremos que encontrar nuevas soluciones”.

“No hay que dejar pasar oportunidades”

Luego del empate ante Bragantino, José Sosa sostuvo: “Lógicamente la expectativa era diferente. No comenzamos como queríamos y se notó, porque en el segundo tiempo sentimos que podríamos haber hecho un poco más. Empujamos a lo último y no alcanzó”.

“Ellos al principio vinieron a ver qué pasaba y esperaron, pero eso no es excusa para que salgamos a jugar el primer tiempo como lo hicimos. Dejamos pasar el partido y nos costó terminarlo”, señaló el 7 albirrojo.

Por su parte, Benjamín Rollheiser remarcó: “Hicimos un segundo tiempo muy bueno, encontramos el empate y fuimos superiores. Sabíamos que teníamos que ganar porque queda una última fecha y la esperanza de clasificar primero están”.

Con referencia a la decisión de hacerse cargo del penal, el 10 contó: “Como Mauro venía de convertir en el partido anterior de la Copa, le pregunté si podía patear, me dio la confianza y por surte pude anotar”.

Por otro lado, el capitán, Mariano Andújar, habló en conferencia de prensa: “Es un empate, no se perdió. Hay que recuperarnos y pensar en el partido que se nos viene por el torneo”. Además, destacó que los demás equipos “nos ven y respetan cada vez más, cambian para intentar controlarnos y eso a nosotros nos da una pequeña satisfacción”. En cuanto a la formación del equipo y los cambios de esquema, el arquero respondió: “Confío en mis compañeros. Va más allá mi confianza que de un esquema táctico”.