Estudiantes se entrenó en doble turno de cara al clásico

Doble turno y doble esfuerzo para recibir al Lobo en Uno. Estudiantes de La Plata volvió a entrenar ayer por la mañana en el Country Club de City Bell, aunque en esta ocasión lo hizo en doble turno. En primera instancia lo hizo por la mañana, en donde los futbolistas arribaron al predio alrededor de las 9, mientras que después se quedaron para almorzar y por la tarde completar la jornada con un entrenamiento vespertino. Las tareas matutinas fueron físicas, en tanto que por la tarde rodó la pelota pensando en ultimar detalles del equipo de cara al clásico del próximo domingo a las 17 frente a Gimnasia en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Todavía con varios interrogantes, la práctica de ayer se dividió por estaciones, donde los titulares se movieron con total normalidad salvo por dos casos puntuales: Javier Altamirano y Mauro Méndez. Tanto el chileno como el uruguayo, quienes estuvieron desde el comienzo en el compromiso ante Newell’s Old Boys en Rosario, hicieron tareas en el gimnasio, por lo que, en principio, el cuerpo técnico no los tiene a disposición y deberá esperar para saber si se pueden sumar hoy. Lo mismo ocurre con Luciano Lollo, quien arrastra un cuadro de pubalgia y lo más probable es que quede al margen de la convocatoria. La misma suerte correría Guido Carrillo que, si bien se recuperó de la lesión muscular, aún no hizo fútbol y sería un milagro que pueda estar en el clásico. Por último, quien sí sigue poniéndose a tono desde lo físico y futbolístico es Mauro Boselli. El delantero estará entre los convocados y, si bien no sería titular, se perfila para al menos ocupar un lugar en el banco de los suplentes el domingo.

Para ese encuentro el equipo tiene algunas dudas, empezando por el esquema. Ayer probó con un 4-2-3-1 y también con una línea de cinco defensores. De sacar un defensor, también podría jugar con un 4-4-2 pero también, un dibujo que evalúa el cuerpo técnico. En cuanto a los laterales, los candidatos a quedarse con la titularidad son: Leonardo Godoy, Eros Mancuso y Gastón Benedetti. Los tres pelean por un lugar dentro del 11 inicial. Godoy iría de arranque en el lateral derecho, mientras que Mancuso y Benedetti luchan por un lugar en el lateral izquierdo. En el medio volvería José Sosa, mientras que en la delantera Mauro Méndez es una fija y el otro que se podría meter es Boselli o Manyoma Castillo.

Los hinchas del León se quejaron por un colapso en el canje de entradas

Ayer se abrieron las primeras ventanas para el canje de generales de cara al clásico del próximo domingo entre Estudiantes y Gimnasia. Sin embargo, y como era de esperarse, hubo demoras y los socios y socias del Club denunciaron fallas en el portal de socios.

El canje se activó desde las 8 hasta las 19, aunque ni bien se abrió, el sistema colapsó. Según explicaron, esto ocurrió porque todos quisieron canjear, aquellos que estaban en condiciones y aquellos que no. La ventana de ayer era para socios y socias general desde 7.500 puntos, y para el interior, desde 2.500. En tanto, hoy se le dará lugar a la segunda ventana en la misma franja horaria.