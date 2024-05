Estudiantes se prepara para una final en la Libertadores

Todo o nada. Estudiantes de La Plata se entrenó ayer por la mañana en el Country Club de City Bell de cara a una final por la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América. El Pincha recibe a Huachipato de Chile mañana desde las 19.00 en el estadio Jorge Luis Hirschi por la sexta fecha del Grupo C del máximo certamen continental. Un encuentro decisivo para que el elenco dirigido por Eduardo Domínguez dé un paso hacia la siguiente ronda del torneo. Si pierde, dependerá de otros resultados en la última fecha, siempre y cuando los de La Plata le ganen a Gremio en Curitiba.

En ese marco, el entrenador albirrojo evalúa realizar cambios respecto de la última derrota ante Lanús en la Fortaleza por la fecha 3 de la Liga Profesional. Volverían Enzo Pérez, Tiago Palacios y Guido Carrillo, en lugar de Fernando Zuqui, Pablo Piatti y Javier Correa.

Dura sanción para el Pincha

La Conmebol informó que Estudiantes recibió una fuerte multa de 80.000 dólares por haber cometido actos racistas en el marco del partido ante Gremio, disputado en Uno por la Conmebol Libertadores, el pasado martes 23 de abril en el Hirschi.

Pese a lo elevado de la sanción, que se descontará de los premios que se recibirán una vez finalizada la participación en el torneo, el trabajo sólido del área legal del Pincha logró reducir la penalización que tiene un piso mínimo de 100.000 dólares.

En consecuencia, para el partido de mañana ante Huachipato, las autoridades provinciales han dispuesto el derecho de admisión de las personas que fueron identificadas por los hechos de discriminación anteriormente mencionados. El club se sumó a esta decisión, y pone en conocimiento que se ha dado inicio a un sumario interno donde se evaluarán las sanciones a imponer a estas personas.

“Desde el club venimos apoyando la campaña de Conmebol ¡Basta de Racismo! desde su creación y a su vez, concientizamos a nuestros hinchas y público general que asiste a los partidos en nuestro estadio para no cometer estos actos inaceptables. Seguiremos comprometidos en rechazar enérgicamente cualquier acto de racismo y advirtiendo a nuestro público el perjuicio que causan estos comportamientos”, publicaron desde el club.

Gremio llega sin ritmo para enfrentar a The Strongest

Gremio llegará al partido con The Strongest de mañana en Curitiba, cotejo de la sexta jornada del Grupo C que comparte con Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores, con una inactividad de 29 días derivada de las inundaciones que afectan a Porto Alegre y a gran parte del estado de Río Grande do Sul, que también han tenido impacto en el aspecto psicológico en el plantel.

Jugó su último partido oficial el martes 30 de abril frente al Operario Esporte Clube, equipo que juega en la serie B de ese país, en el cotejo de ida de la segunda ronda de la Copa Do Brasil.

Por esa fecha empezaron las fuertes lluvias, las inundaciones en el sur de Brasil y casi de inmediato se suspendieron todos sus compromisos en las distintas competencias.

En Copa Libertadores, su última presentación fue el martes 23 de abril, en donde le ganó 1-0 al Pincha en La Plata, y en el Brasileirao perdió el sábado 27 con Bahía (1-0) por la cuarta jornada.