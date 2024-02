Estudiantes tiene más certezas que dudas para visitar al Lobo

La cuenta regresiva va llegando a su fin. Poco más de 24 horas separan a Estudiantes y Gimnasia de verse las caras en un nuevo clásico platense. Mañana, desde las 19:30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el Lobo y el Pincha chocan en el interzonal de la séptima fecha de la Copa de la liga Profesional, con presentes distintos, pero que poco importan en la previa a un partido de este calibre.

La historia reciente y el último clásico pareciera que tampoco entra en los ingredientes de un plato que se servirá en un Bosque repleto de hinchas del Lobo. Por eso, a tan sólo un día del esperado derbi, Eduardo Domínguez y compañía tienen todo prácticamente confirmado.

El plantel profesional se entrenó ayer por la mañana a puertas cerradas en el Country Club de City Bell y, en lo que fue un ensayo de fútbol formal, el entrenador ultimó detalles para el domingo. Entre ellos, la certeza de que podrá volver a contar con Enzo Pérez después de su ausencia en el equipo en la última fecha de la Copa de la Liga ante Newell’s. Además, la confirmación de que Guido Carrillo está a disposición del cuerpo técnico, luego de entrenarse la última semana a la par de sus compañeros e intensificar tareas con pelota. Tanto es así que ayer realizó los trabajos tácticos de pelota a la par del grupo. No obstante, la intención del Barba es que vaya al banco de los suplentes y que tenga una oportunidad en el complemento.

El resto de los futbolistas están a disposición y, de no mediar imponderables en el último ensayo de hoy, podrán integrar la lista de concentrados y jugar el clásico frente a Gimnasia. Por eso el DT tiene varias certezas, pero también una duda. La misma está en el mediocampo y tiene que ver con la posibilidad de que ingrese Fernando Zuqui en lugar de Javier Altamirano.

En cuanto al resto del equipo, sería con: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero y Gastón Benedetti; José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar y Javier Altamirano o Fernando Zuqui; Mauro Méndez y Javier Correa.

La Reserva consiguió su primer triunfo

La Reserva hizo pesar la localía y superó ayer 2-1 a Unión de Santa Fe en City Bell con goles de Lucas Cornejo y Juan Quatrocchi en la etapa complementaria. Así, el equipo que conduce Jonatan Schunke sumó los primeros tres puntos en la Zona B de la Copa Proyección.

El encuentro tuvo a dos equipos parejos y combativos, que buscaron desequilibrar a punta de velocidad contra la raya. Por derecha, Estudiantes mostró en Burgos y González a sus piezas más picantes en ofensiva, pero ninguno estuvo fino al momento de encontrar un compañero libre en el área.

En tanto, Unión hizo muy dura la tarde cortando el juego con infracciones y ganando duelos individuales.

Pablo Dóvalo, árbitro del clásico, rompió el silencio: “Me llena de orgullo esta designación”

Pablo Dóvalo, árbitro principal del clásico platense del próximo domingo a las 19:30, rompió el silencio en las últimas horas y habló de lo que significará su primer derbi platense. “A mí me llena de orgullo esta designación. Estoy contento y uno siempre trabaja para esto. Tengo muy claro que en La Plata todo se circunscribe a Estudiantes o Gimnasia”, confió, en primer lugar, en diálogo con una emisora local.

Vale recordar, sin embargo, que esta será su primera vez en Primera División, dado que ya tiene tres antecedentes en Reserva sobre los cuales mencionó: “Fueron partidos normales aquellos y cuando todavía se jugaba preliminar y con estadio lleno”.

Y acerca de las opiniones que pueda haber en relación a su figura, se mostró muy tranquilo y afirmó: “No me influye la opinión. No escucho demasiado y trato de realizar evaluaciones y no hacerme eco del qué dirán". Asimismo, aseguró que el arbitraje “es una pasión” y tras admitir que mientras “uno va transitando la carrera va disfrutando cada momento”, a la vez, reconoció que si bien “no hay límite de edad” a sus 47 años uno empieza a tener claro que “cada vez hay más jóvenes y la velocidad que se impone es cada vez mayor”.