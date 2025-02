Estudiantes tuvo una tarde para olvidar en Mar del Plata

Estudiantes de La Plata tuvo la oportunidad de conseguir su primer triunfo en condición de visitante, pero dilapidó la chance al empatar 2-2 frente a Aldosivi en La Feliz, en una presentación que de alegría no tuvo nada para el equipo dirigido por Eduardo Domínguez, que jugó un segundo tiempo para olvidar en el estadio José María Minella.

Santiago Ascacibar había abierto la cuenta para el elenco albirrojo, pero luego lo dieron vuelta Gonzalo Mottes -de inferiores en Gimnasia- y un penal ejecutado por Elías Torres. José Sosa salvó la ropa con un tiro libre memorable, que sirvió para que el Pincha no haga un papelón frente al peor conjunto de este inicio de temporada en el fútbol argentino.

Con esta igualdad, el León sigue invicto en este certamen, algo positivo, pero no ha ganado en condición de visitante, una deuda pendiente, con una merma en el rendimiento, algo que no sucede en el Jorge Luis Hirschi, donde el equipo ha mostrado otra postura, pese a que con Banfield como local por momentos le costó.

Los del Barba no estuvieron cómodos en el inicio del juego, pero encontraron la apertura del marcador con una sociedad brillante entre Neves y Ascacibar, con un zurdazo potente del Ruso. Tras ello, Estudiantes tuvo el balón pero no lastimó. Ya en la parte complementaria el equipo no tuvo un buen rendimiento y lo pagó caro.

A los 12 un centro desde la derecha finalizó en un cabezazo goleador de Mottes y llegando al cierre una mano de Boselli en el área le permitió a Torres poner el 2-1 parcial. Fue un penal de Var, de los que se cobran con la tecnología. Sosa había ingresado para buscar mejorar y en su guante derecho le dio el empate a la visita con un pase a la red en un tiro libre.

Fue empate, sigue el invicto, pero el rendimiento viene bajando, deben volver a ser Meza y Benedetti, Medina se tiene que empezar a encontrar con aquel de Boca y Alario con el que lo llevó a Europa. La próxima será el viernes con Central Córdoba en 1 y 57.