Estudiantes venció a la selección sub 20 de Uruguay

Estudiantes superó por 2 a 0 al combinado sub 20 de Uruguay, con goles de Mariano Boselli y Pablo Piatti. En su preparación, el Pincha viajó a Uruguay en la jornada de ayer para disputar dos amistosos y en esta ocasión no pudo contar con José Sosa entre los once titulares. El encuentro se llevó a cabo en el Complejo Celeste, ubicado en el departamento de Canelones.

Abel Balbo decidió poner en cancha a tres incorporaciones: Zaid Romero, Juan Cruz Guasone y Matías Godoy. Con una dupla central nueva, el Pincha empieza a delinear el equipo para el comienzo del torneo.

Formaciones

Estudiantes: Andújar; L. Godoy, Romero, Guasone, Más; M. Godoy, Rodríguez, Zuqui, Piatti; Rollheiser y Boselli.

Sub 20 Uruguay: Rodríguez; Ponte, Boselli, Antoni, De Ritis; Díaz, Chagas, González; L. Rodríguez, E. Rodríguez, De los Santos.