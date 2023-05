Estudiantes volvió al trabajo en City Bell

o detiene su marcha. Después de lo que fue el empate sin goles en Brasil ante el Red Bull Bragantino por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, el plantel profesional regresó al país y ya puso manos a la obra de cara al próximo compromiso por el torneo local. Tras el viaje de retorno, los futbolistas tuvieron la jornada de miércoles libre y ayer retomaron los entrenamientos en la cancha principal del Country Club de City Bell.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez no tendrá más descanso ya que deberá afrontar un partido importante el próximo domingo 21.00 ante Vélez Sarsfield por la fecha 15 de la Liga Profesional de fútbol. En esa línea, el DT dispondrá de dos jugadores con los que no pudo contar ante Bragantino. Se trata de Mariano Andújar y Santiago Ascacibar, quienes estaban expulsados y volverán a ser titulares ante el Fortín. Más allá que no hay indicios del equipo, sus regresos son una fija. Al no haber suspendidos, el Pincha lamenta las lesiones de Carrillo y Pablo Piatti.

Por su parte, la intención del cuerpo técnico es frenar a Mauro Boselli ya que viene sumando muchos minutos de competencia y prácticamente no salió desde la llegada de Domínguez. El histórico goleador se sometió a estudios complementarios durante la mañana y previo al entrenamiento, tras salir con una molestia muscular. El resultado no arrojó lesión pero sí una advertencia muy clara. Por eso no jugaría ante el Fortín y habrá que esperar para saber si podrá estar ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

El Tigre Gareca se prepara para llegar a Uno

El conjunto comandado por Ricardo Gareca cumplió un ensayo formal durante la mañana de ayer, repasando varios conceptos tácticos con un probable 11 inicial.

La actividad comenzó con la habitual activación en el gimnasio que se trasladó al campo de juego, donde se desarrollaron movimientos de coordinación y explosión. Todo continuó con bloques de posesión.

De estos trabajos iniciales formaron parte jugadores que se encuentran en la etapa final de su recuperación como Nicolás Garayalde y Leonardo Jara. De hecho, en esta primera etapa de la jornada, Jara y Garayalde trabajaron a la par del grupo, para luego ejercitarse de manera diferenciada con su plan específico de puesta a punto para el regreso a la actividad.

Seguido, el Tigre Gareca conformó dos equipos a los que enfrentó en un ensayo táctico con muchas indicaciones del funcionamiento que pretende el entrenador.

Con ejercicios de recuperación y elongación finalizó la jornada de ayer para el plantel profesional.

Por otro lado, Gareca recuperó a Walter Bou, quien recibió el alta médica, mientras que sigue esperando por los regresos de Leo Burián, que comenzó con trabajos de campo y fútbol por su buena evolución de la sobrecarga muscular del cuádriceps derecho. Además, Santiago Cáceres continúa en recuperación de la operacion en tobillo derecho y realiza trabajos en cancha con buena evolución. En tanto que Diego Godín presenta una buena evolución de una sobrecarga de aductor derecho el día previo al encuentro ante Colón.

La Reserva no pudo con Vélez

El Pincha no pudo con el líder. Vélez no detiene su marcha y, al contrario, si juegan de local imprimen mayor velocidad. En la mañana de ayer vencieron 2-0 al equipo de Pablo Quatrocchi a través de momentos muy buenos de fútbol y otros de firmeza defensiva para solventar la ventaja conseguida.

Jano Gordon abrió la cuenta a los 17 minutos con un estupendo cabezazo. Un córner desde la derecha ejecutado por Francisco Montoro encontró en el primer palo la sagacidad del central para anticipar y ganarle a su marcador con un testazo cruzado.

Ya en el complemento, de arranque, Facundo Pimienta estiró cifras luego de un muy buen desborde de Carlos Gugenheim. Con el 2-0 abajo, Estudiantes avanzó con decisión, pero el arquero Lautaro Garzón se lució sin fisuras y cerró completamente su arco.

Ahora los dirigidos por Pablo Quatrocchi recibirán a Defensa y Justicia el próximo fin de semana en City Bell.