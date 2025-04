Estudiantes y un cambio de esquema para visitar a Boca

Estudiantes volvió a entrenarse este miércoles por la mañana en City Bell con la mira puesta en el gran desafío del sábado: visitar a Boca en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura. El equipo de Eduardo Domínguez necesita sumar de a tres para seguir con aspiraciones claras de clasificación a los playoffs, y el duelo ante el líder de la Zona A aparece como una parada brava pero a la vez una oportunidad para recuperar la confianza, tras el 1-1 en el clásico platense ante Gimnasia. La práctica tuvo como foco principal el reordenamiento defensivo, que hoy es una de las grandes preocupaciones del cuerpo técnico.

El Pincha lleva cinco partidos sin ganar en el campeonato local y en todos recibió goles, algunos por errores evitables y desatenciones que vienen siendo una constante. A Domínguez le preocupa especialmente que los rivales no necesitan demasiadas llegadas para convertirle, algo que quedó reflejado incluso cuando el equipo probó con cinco defensores, como en el Bosque. Para visitar a Boca, el DT no podrá repetir esa fórmula ya que Santiago Núñez llegó a la quinta amarilla y se perderá el partido. Por eso, la vuelta a la línea de cuatro es casi un hecho. El gran interrogante es quién será el acompañante de Sebastián Boselli en la zaga central: Ramiro Funes Mori, que no termina de convencer por su bajo rendimiento y viene de cometer un penal costoso ante la U de Chile, o Facundo Rodríguez, que tampoco se mostró del todo firme en sus últimas apariciones. La línea de fondo se perfila con Meza, Boselli, Rodríguez o Funes Mori, y Arzamendia, quien sí podrá estar tras la aclaración reglamentaria que anuló una amarilla anterior. Esa modificación abriría la chance de sumar un volante más o incluso un atacante, y ahí Edwuin Cetré gana terreno para meterse entre los titulares. El colombiano fue probado entre los posibles relevos ofensivos y podría tener su oportunidad desde el arranque en un partido clave.

Mientras tanto, Boca ajusta detalles con la mente puesta en dos frentes: Estudiantes este sábado y el Superclásico ante River el próximo fin de semana. En el entrenamiento de este miércoles, la novedad fue la presencia de Marcos Rojo, que volvió tras un cuadro febril y trabajó en el gimnasio. Edinson Cavani, por su parte, hizo tareas físicas diferenciadas pero no está descartado. La duda en ofensiva pasa por quién reemplazará a Milton Giménez, descartado por un esguince de tobillo. Miguel Merentiel corre con ventaja para acompañar a Cavani, aunque también se probó a Exequiel Zeballos en la ofensiva. En defensa, Lucas Blondel podría dejarle su lugar a Luis Advíncula, que parece haber recuperado terreno en la consideración de Gago. Con tantos factores en juego y realidades opuestas, el choque entre Boca y Estudiantes promete tensión, estrategia y la urgencia de sumar puntos en un tramo decisivo del Apertura.